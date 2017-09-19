АвтоВАЗ озвучил стоимость универсалов Lada Vesta SW и Vesta SW Cross

Сегодня в России начался прием заказов на новое семейство универсалов Lada Vesta , производство которых стартовало на прошлой неделе.





Цены у соседей начинаются от 639 900 рублей (чуть больше 11 тысяч долларов по текущему курсу) за стандартный универсал Vesta SW с 1,6-литровым мотором (106 лошадиных сил) в паре с 5-ступенчатой «механикой» и в комплектации Comfort.





Оснащение включает две подушки безопасности, систему стабилизации, регулировку руля по высоте и вылету, регулировку водительского кресла по высоте (а также поясничной опоры спинки), кондиционер, трехступенчатый обогрев передних сидений, электропривод и обогрев зеркал и аудиосистему с управлением на руле. Вариант с «роботом» AMT на 25 тысяч российских рублей дороже. Цены на 122-сильный универсал (с мотором 1.8 и «механикой») стартуют от 697 900 рублей.





Самый доступный универсал «повышенной проходимости» SW Cross с 20,3 см дорожного просвета в России оценен в 775 900 рублей за 106-сильную версию в исполнении Luxe с 4 подушками безопасности, климат-контролем и 17-дюймовыми колесными дисками. Модификация с 1,8-литровым мотором (122 силы) на 15 тысяч рублей дороже. При этом «робот» у Vesta SW Cross сопрягается исключительно со старшим мотором — цены на двухпедальный вариант кросс-универсала начинаются от 805 900 рублей.