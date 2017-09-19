В России установили размер призовых за медали Олимпиады-2018 в Пхенчхане

Правительство России установило размеры денежных вознаграждений для спортсменов за медали на XXIII зимней Олимпиаде и XII зимних Паралимпийских зимних играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане.

Распоряжением от 15 сентября 2017 года № 1970-р. установлено вознаграждение 4 миллиона российских рублей за золотую медаль (около 69 тысяч долларов), 2,5 миллиона (43 тысячи долларов) — за серебряную, 1,7 миллиона (29 тысяч долларов) — за бронзовую.

Зимняя Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля 2018 года. Паралимпийские игры состоятся с 9 по 18 марта 2018 года. Будут разыграны 102 комплекта наград в 13 олимпийских видах спорта и 80 комплектов наград в 6 паралимпийских видах спорта.

Такие же призовые за медали были установлены и за успехи на Олимпиадах и Паралимпиадах 2012, 2014 и 2016 годов. Правда, к Паралимпийским играм в Рио-2016 российские атлеты допущены не были.

В Беларуси призовые за медали в Рио-2016 руководство страны оставило теми же, что и в Лондоне-2012. За золото полагалось 150 тысяч долларов, за серебро — 75 тысяч, за бронзу - 50 тысяч. Кроме того, чемпионы могут рассчитывать на ежемесячную президентскую стипендию в размере 4000 рублей в течение следующего олимпийского цикла.