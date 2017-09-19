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У берегов Бельгии нашли немецкую подлодку, затонувшую 100 лет назад

20.09.2017 10:35 — Разное | Tut.by  
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Неподалеку от побережья Бельгии водолазы обнаружили немецкую подводную лодку класса UB-II, погибшую 28 июля 1917 года, пишет Popular Mechanics. Субмарина во время Первой мировой войны охотилась за британскими торговыми судами и подорвалась на мине.


UB-II. Фото: staticflickr.com

На борту лодки могут находиться останки 23 членов экипажа. UB-II лежит на глубине 30 метров и неплохо сохранилась. Все люки подлодки были задраены, рубка почти не пострадала и в ней можно увидеть оба перископа.

Пока место находки субмарины держат в тайне, чтобы она не стала жертвой мародеров. Хотя некоторые СМИ пишут, что подлодка находится неподалеку от порта Остенде Бельгии у выхода из пролива Па-де-Кале в Северное море.

Водоизмещение подлодки UB-II составляло до 300 тонн. Дальность плавания — около 13 тыс. км. Вооружение — два 500-мм торпедных аппарата, 50-мм или 88-мм пушка. Экипаж — 2 офицера и 21 матрос.

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Все люки подлодки были задраены, экипаж не покидал судно.

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