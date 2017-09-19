|
У берегов Бельгии нашли немецкую подлодку, затонувшую 100 лет назад
Неподалеку от побережья Бельгии водолазы обнаружили немецкую подводную лодку класса UB-II, погибшую 28 июля 1917 года,
На борту лодки могут находиться останки 23 членов экипажа. UB-II лежит на глубине 30 метров и неплохо сохранилась. Все люки подлодки были задраены, рубка почти не пострадала и в ней можно увидеть оба перископа.
Пока место находки субмарины держат в тайне, чтобы она не стала жертвой мародеров. Хотя некоторые СМИ пишут, что подлодка
Водоизмещение подлодки UB-II составляло до 300 тонн. Дальность плавания — около 13 тыс. км. Вооружение — два 500-мм торпедных аппарата, 50-мм или 88-мм пушка. Экипаж — 2 офицера и 21 матрос.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все люки подлодки были задраены, экипаж не покидал судно.
|
Архив (Разное)
Комментарии