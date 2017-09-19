Фанаты Alfa Romeo плачут: компания откладывает дебют соперника BMW пятой серии

Итальянская Alfa Romeo, входящая в состав концерна Fiat Chrysler, перенесла сроки рыночного дебюта своего нового флагманского седана. Как сообщает Automotive News, это случится не раньше 2021 года.





Изначально выход будущей новинки Alfa Romeo (проект Alfetta) был запланирован руководством Fiat Chrysler на следующий год. По всей видимости, пересмотреть план главу концерна Серджио Маркионне вынудили неудовлетворительные итоги продаж младшего седана Giulia на американском рынке. С начала года за океаном своих покупателей нашли 5494 единицы модели, в то время как главный соперник «итальянки» — седан BMW третьей серии — за этот же период разошелся тиражом более 37 тысяч единиц.





Если планы итальянцев не поменяются снова (не исключено, что Alfetta попросту заменят крупным SUV), то в основу будущего конкурента BMW пятой серии и Mercedes E-класса от Alfa Romeo ляжет заднеприводная платформа, которая использовалась при разработке Giulia и кроссовера Stelvio. От них же Alfetta наверняка достанется и гамма двигателей, включая 2,9-литровый битурбо-V6 у топ-версии. Кроме того, если верить слухам, новый седан среднего класса станет первой серийной Alfa Romeo, которая получит гибридную установку.