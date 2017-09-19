﻿ Милиция: коттеджи в Сенице продали с аукциона законно. А отобрали у покупателей по суду как?. 21.by
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Милиция: коттеджи в Сенице продали с аукциона законно. А отобрали у покупателей по суду как?

20.09.2017 10:54 — Разное | Tut.by  
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Скандал с конфискацией коттеджей у людей, купивших жилье на государственном аукционе, получил новое продолжение. Один из двух владельцев коттеджей, еще сражающихся за собственность, получил ответ от начальника УВД Минрайисполкома. Из ответа следует: милиция проверку провела и выяснила, что аукцион был законным, продавец имел право продавать коттеджи. Напомним, суды разных инстанций с подачи Миноблисполкома пришли к противоположному выводу и на этом основании отобрали дома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

REALTY.TUT.BY напоминает о хронологии событий.

Три года назад учредители ОАО «Минский Агросервис» (на 99,71% принадлежащий Миноблисполкому), чтобы поправить дела предприятия, решили выставить на аукционы — закрытый и открытый — свои недостроенные, 7 лет простаивающие без дела коттеджи в Сенице. На закрытом аукционе своему работнику удалось продать только один недострой. Десяток коттеджей поручили продавать государственной организации — КУП «Минский областной центр инвестиций и приватизации». Первые несколько публичных аукционов не состоялись из-за того, что начальная цена была выше рыночной, но когда рубль снова сдал, несколько покупателей нашлось. Двое — Игорь и Елена — оплатили покупку полностью. Игорь оформил коттедж в собственность, Елена успела заплатить, БРТИ сделку зарегистрировало, но документы не выдало.

Еще несколько покупателей внесли задаток. Но все, кроме одного, согласились его забрать, когда узнали: Миноблисполком будет судиться с покупателями, доказывая, что «Минский Агросервис» не имел права выставлять коттеджи на аукцион.

Суды состоялись — с Игорем и Еленой по судам ходил только один человек, внесший задаток — Сергей. Суды стали на сторону Миноблисполкома: не имел права «Минский Агросервис» без его особого разрешения продавать недострои. Продавца обязали вернуть деньги без всяких компенсаций, коттеджи у людей отобрали. Сергей задаток забрал. Игорь и Елена пока не соглашаются на обесценившиеся рубли.

 — Я рассчитывал на то, что Верховный суд обратит внимание на очевидное: «Агросервис» должен был отдельно согласовывать с Миноблисполкомом (так записано в решении самого Миноблисполкома) только крупные сделки, а продажа коттеджей к таким не относится. Это ключевой момент, на котором настаивали в суде и мы, покупатели, и сам «Минский Агросервис», — напоминает Игорь. — Но и ВС не отреагировал на этот момент.

Напомним, в областном суде эксперт-лингвист, исследовавший текст решения Миноблисполкома, подтвердил: согласие Миноблисполкома требовалось только на крупные сделки. Иных трактовок быть не может. Но и экспертизу суды не приняли во внимание.

— В сложившейся ситуации должен быть виновный, — рассуждает Игорь. — Мы, добросовестные покупатели, лишились купленного на открытом государственном аукционе жилья. В нашей ситуации мог бы оказаться любой, кто накопил деньги на недостроенную коробку. Может быть, виновные есть в «Минском Агросервисе», который превысил свои полномочия и незаконно выставил коттеджи на продажу? Оказывается — нет. Вот ответ УВД Минрайисполкома:



— В этом ответе четко и ясно говорится, что никаких нарушений при отчуждении имущества не выявлено и никаких согласований с Миноблисполкомом не требуется. То есть нет никаких нарушений, никаких согласований «Агросервису» не требовалось, как тогда суды выносят такие решения?!

На этом ответе мы с юристами не остановились, написали снова заявление о неполном ответе нам, а именно, если продавцы не виноваты, то — кто? Кто те должностные лица, из-за которых мы пострадали? Так же направили жалобу в порядке надзора в Генпрокуратуру.


Часть коттеджей отдали людям, которых переселяли из-за строительства второй кольцевой. Остальные так и стоят пустыми.

Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
 
 
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