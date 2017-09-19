Постройневшая после родов Бейонсе снялась в мини и декольте

Американская певица Бейонсе снялась в новой фотосессии, где продемонстрировала постройневшую после родов фигуру. Для события Бейонсе выбрала блузу золотого оттенка с глубоким декольте и мини-юбку. Снимки поп-исполнительницы за два дня собрали миллионы лайков подписчиков в Instagram.

На днях певица вместе со своим мужем, рэпером Джей-Зи, посетила музыкальную постановку «Дорогой Эван Хансен» (Dear Evan Hansen). О походе в театр она рассказала в соцсети, продемонстрировав наряд, который выбрала для выхода в свет.

Dear Evan Hansen on Broadway Публикация от Beyoncé (@beyonce) Сен 16 2017 в 3:58 PDT

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Сен 16 2017 в 3:54 PDT

Публикация от Beyoncé (@beyonce) Сен 16 2017 в 3:54 PDT

Ранее AFISHA.TUT.BY сообщала , что Бейонсе вышла в свет и показала своих близнецов впервые после рождения.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения разыгрывает 2 билета на матч Лиги Европы между командами БАТЭ и «Арсенал». Спортивное событие пройдет на « Борисов-Арене » 28 сентября. Розыгрыш продлится с 16 до 22 сентября.

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