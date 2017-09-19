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Постройневшая после родов Бейонсе снялась в мини и декольте
Американская певица Бейонсе снялась в новой фотосессии, где продемонстрировала постройневшую после родов фигуру. Для события Бейонсе выбрала блузу золотого оттенка с глубоким декольте и мини-юбку. Снимки поп-исполнительницы за два дня собрали миллионы лайков подписчиков в Instagram.
На днях певица вместе со своим мужем, рэпером Джей-Зи, посетила музыкальную постановку «Дорогой Эван Хансен» (Dear Evan Hansen). О походе в театр она рассказала в соцсети, продемонстрировав наряд, который выбрала для выхода в свет.
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Певица продемонстрировала свою постройневшую после родов фигуру.
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