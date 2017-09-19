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Как выглядит первый белорусский электрический самокат M1NSK

20.09.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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Белорусский электромобиль мы уже видели и даже тестировали. Но планы у отечественных производителей далекоидущие. AUTO.TUT.BY уже знакомил читателей с компанией, которая осваивает выпуск электрических самокатов. Знакомимся с первым образцом такого электросамоката.


Первый белоруский электросамокат оказался трициклом. Компания-производитель позиционирует его как грузовой. Трехколесная версия была выбрана в связи с большой заинтересованностью в таком транспортном средстве со стороны предприятий сельского хозяйства.


Что же белоруского в этом необычном транспортном средстве? Самое главное — рама. Она сваривается на мощностях завода «Мотовело». Руководитель проекта Юрий Поздняков уверен, что качество у белорусской модели в разы лучше, чем у китайского аналога. Обработка и окраска тоже производится на «Мотовело». Повысилась антикоррозионная стойкость рамы.


Пластиковые щитки тоже производит белоруское предприятие. Выглядят они ничуть не хуже оригинальных китайских.


Совсем скоро ожидается появление мотор-колеса белоруского производства. Его разрабткой занимается завод «Оптрон». Ячкейки аккумуляторов и программное обеспечение контроллера — тоже наши. Китайскими останутся те детали, которые в силу своей минимальной стоимости нет смысла производить в Беларуси. Колеса тоже останутся китайскими, «Белшина» такие размерности попросту не производит.


Аккумулятор пока расположен под рамой, и он жестко закреплен. Но в перспективе, обещает производитель, батарея будет обязательно съемной.


Короткий тест-драйв показал, что управляется трицикл специфически, в поворотах приходится сбрасывать скорость. Но маневренность неплохая, есть даже задний ход. Трицикл способен буксировать груз массой 500 кг, но при этом запас хода составит всего 25 километров. Но в качестве опции можно заказать батарею большей емкости.

Скорее всего, с ростом локализации электросамокаты будут предлагаться под белорусским брендом M1NSK.


 
 
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Беларуский электросамокат получил три колеса и превратился в грузовой трицикл. Он может увезти до полутонны груза на расстояние 25 км.

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