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Как выглядит первый белорусский электрический самокат M1NSK
Белорусский электромобиль мы уже видели и даже
Первый белоруский электросамокат оказался трициклом. Компания-производитель позиционирует его как грузовой. Трехколесная версия была выбрана в связи с большой заинтересованностью в таком транспортном средстве со стороны предприятий сельского хозяйства.
Что же белоруского в этом необычном транспортном средстве? Самое главное — рама. Она сваривается на мощностях завода «Мотовело». Руководитель проекта Юрий Поздняков уверен, что качество у белорусской модели в разы лучше, чем у китайского аналога. Обработка и окраска тоже производится на «Мотовело». Повысилась антикоррозионная стойкость рамы.
Пластиковые щитки тоже производит белоруское предприятие. Выглядят они ничуть не хуже оригинальных китайских.
Совсем скоро ожидается появление мотор-колеса белоруского производства. Его разрабткой занимается завод «Оптрон». Ячкейки аккумуляторов и программное обеспечение контроллера — тоже наши. Китайскими останутся те детали, которые в силу своей минимальной стоимости нет смысла производить в Беларуси. Колеса тоже останутся китайскими, «Белшина» такие размерности попросту не производит.
Аккумулятор пока расположен под рамой, и он жестко закреплен. Но в перспективе, обещает производитель, батарея будет обязательно съемной.
Скорее всего, с ростом локализации электросамокаты будут предлагаться под белорусским брендом M1NSK.
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Беларуский электросамокат получил три колеса и превратился в грузовой трицикл. Он может увезти до полутонны груза на расстояние 25 км.
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