Как выглядит первый белорусский электрический самокат M1NSK

Белорусский электромобиль мы уже видели и даже тестировали . Но планы у отечественных производителей далекоидущие. AUTO.TUT.BY уже знакомил читателей с компанией, которая осваивает выпуск электрических самокатов . Знакомимся с первым образцом такого электросамоката.





Первый белоруский электросамокат оказался трициклом. Компания-производитель позиционирует его как грузовой. Трехколесная версия была выбрана в связи с большой заинтересованностью в таком транспортном средстве со стороны предприятий сельского хозяйства.





Что же белоруского в этом необычном транспортном средстве? Самое главное — рама. Она сваривается на мощностях завода «Мотовело». Руководитель проекта Юрий Поздняков уверен, что качество у белорусской модели в разы лучше, чем у китайского аналога. Обработка и окраска тоже производится на «Мотовело». Повысилась антикоррозионная стойкость рамы.





Пластиковые щитки тоже производит белоруское предприятие. Выглядят они ничуть не хуже оригинальных китайских.





Совсем скоро ожидается появление мотор-колеса белоруского производства. Его разрабткой занимается завод «Оптрон». Ячкейки аккумуляторов и программное обеспечение контроллера — тоже наши. Китайскими останутся те детали, которые в силу своей минимальной стоимости нет смысла производить в Беларуси. Колеса тоже останутся китайскими, «Белшина» такие размерности попросту не производит.





Аккумулятор пока расположен под рамой, и он жестко закреплен. Но в перспективе, обещает производитель, батарея будет обязательно съемной.



Короткий тест-драйв показал, что управляется трицикл специфически, в поворотах приходится сбрасывать скорость. Но маневренность неплохая, есть даже задний ход. Трицикл способен буксировать груз массой 500 кг, но при этом запас хода составит всего 25 километров. Но в качестве опции можно заказать батарею большей емкости.

Скорее всего, с ростом локализации электросамокаты будут предлагаться под белорусским брендом M1NSK.



