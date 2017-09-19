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Редкий случай: девушка живет с "чешуей" на коже
Жительница Филиппин Флорен Налугон страдает от редкого заболевания кожи — ламеллярного ихтиоза, из-за которого ее тело буквально покрылось чешуей. Ее историю рассказало издание
Флорен сейчас 17 лет. С детства ее дразнили сверстники, девочку прозвали «змеиной леди». Чтобы спастись от нападок, ей даже пришлось переехать в другой город. Родители рассказывали девочке, что ее предками были рыбы, поэтому ее кожа внешне похожа на чешую.
Сейчас родители девушки нашли контакты специалистов в Испании, которые ранее смогли помочь индийской девушке с похожим расстройством.
Ламеллярный ихтиоз — редкое состояние, которое
Чтобы у ребенка появилась «змеиная кожа», у обоих родителей должен встретиться дефект в рецессивном гене. Носители же одного рецессивного гена обычно не замечают никаких признаков расстройства.
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Родители рассказывали девочке, что ее предками были рыбы.
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