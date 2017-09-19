ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Месси забил 40 голов в 40 матчах за "Барселону" в 2017 году

20.09.2017 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) оформил покер и достиг отметки в 300 голов на стадионе «Камп Ноу» во всех турнирах.


Фото: twitter.com/brfootball

В 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах аргентинец забил 40 мячей.

На старте нынешнего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.

Месси возглавляет гонку бомбардиров примеры-2017/18 с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 забитых мяча.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Форвард "Барселоны" Лионель Месси в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (6:1) оформил покер и достиг отметки в 300 голов на стадионе "Камп Ноу" во всех турнирах.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Разбираемся в принципе работы автомобильного компрессора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика