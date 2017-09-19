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Месси забил 40 голов в 40 матчах за "Барселону" в 2017 году
Форвард «Барселоны» Лионель Месси в матче чемпионата Испании с «Эйбаром» (6:1) оформил покер и достиг отметки в 300 голов на стадионе «Камп Ноу» во всех турнирах.
В 40 играх за каталонский клуб в 2017 году во всех турнирах аргентинец забил 40 мячей.
На старте нынешнего сезона на счету Месси 12 голов: 9 — в чемпионате, 2 — в Лиге чемпионов и еще один в Суперкубке Испании.
Месси возглавляет гонку бомбардиров примеры-2017/18 с 9 голами, у ближайшего преследователя Симоны Дзадзы («Валенсия») 4 забитых мяча.
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Форвард "Барселоны" Лионель Месси в матче чемпионата Испании с "Эйбаром" (6:1) оформил покер и достиг отметки в 300 голов на стадионе "Камп Ноу" во всех турнирах.
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