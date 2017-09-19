В жилом комплексе « Парус », который сдали в эксплуатацию в 2015 году, еще не все распродано. На аукцион выставили больше двух десятков квартир, торги по которым должны были пройти завтра, 21 сентября.

Аукцион не состоится. На заявленные лоты — 23 трех- и четырехкомнатные квартиры не было ни одного покупателя. По словам главного специалиста Проектной группы по управлению недвижимостью «Центра промышленной оценки» Александра Богданова, «много людей звонило и интересовалось, но заявлений так никто и не подал».

Собственник квартир — ОАО «БПС-Сбербанк», которому они достались в качестве залога по кредиту , выделенному на строительство «Паруса». Площадь выставленных на аукцион квартир 82 — 161 квадратных метров. Начальная цена — от 217 до 404 тысяч рублей.













Напомним, в начале продаж квартир в «Парусе» в 2013 году цены за «квадрат» были в пределах 1890 — 2070 долларов. Сейчас за квадратный метр в больших квартирах на вторичном рыке просят около 1350 долларов.

Попытки продать квартиры в небоскребе «Парус» через аукцион уже были. В ноябре 2015 года на торги выставлялись четыре квартиры от компании-застройщика СООО «Итерабелстрой», которая в итоге оказалась в должниках.

Банк, велика вероятность, выставит квартиры в «Парусе» на торги повторно, но, чтобы они состоялись, придется снизить начальную цену.