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На аукцион выставили 23 квартиры в "Парусе", но никто не пришел на торги
В жилом комплексе «
Аукцион не состоится. На заявленные лоты — 23 трех- и четырехкомнатные квартиры не было ни одного покупателя. По словам главного специалиста Проектной группы по управлению недвижимостью «Центра промышленной оценки» Александра Богданова, «много людей звонило и интересовалось, но заявлений так никто и не подал».
Собственник квартир — ОАО «БПС-Сбербанк», которому они достались в качестве
Напомним, в начале продаж квартир в «Парусе» в 2013 году цены за «квадрат» были в пределах 1890 — 2070 долларов. Сейчас за квадратный метр в больших квартирах на вторичном рыке просят около 1350 долларов.
Попытки продать квартиры в небоскребе «Парус» через аукцион уже были. В ноябре 2015 года
Банк, велика вероятность, выставит квартиры в «Парусе» на торги повторно, но, чтобы они состоялись, придется снизить начальную цену.
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Если будут повторные торги, цена на квартиры снизится.
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