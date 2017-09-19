ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На аукцион выставили 23 квартиры в "Парусе", но никто не пришел на торги

20.09.2017 12:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В жилом комплексе «Парус», который сдали в эксплуатацию в 2015 году, еще не все распродано. На аукцион выставили больше двух десятков квартир, торги по которым должны были пройти завтра, 21 сентября.

Аукцион не состоится. На заявленные лоты — 23 трех- и четырехкомнатные квартиры не было ни одного покупателя. По словам главного специалиста Проектной группы по управлению недвижимостью «Центра промышленной оценки» Александра Богданова, «много людей звонило и интересовалось, но заявлений так никто и не подал».

Собственник квартир — ОАО «БПС-Сбербанк», которому они достались в качестве залога по кредиту, выделенному на строительство «Паруса». Площадь выставленных на аукцион квартир 82 — 161 квадратных метров. Начальная цена — от 217 до 404 тысяч рублей.




Напомним, в начале продаж квартир в «Парусе» в 2013 году цены за «квадрат» были в пределах 1890 — 2070 долларов. Сейчас за квадратный метр в больших квартирах на вторичном рыке просят около 1350 долларов.

Попытки продать квартиры в небоскребе «Парус» через аукцион уже были. В ноябре 2015 года на торги выставлялись четыре квартиры от компании-застройщика СООО «Итерабелстрой», которая в итоге оказалась в должниках.

Банк, велика вероятность, выставит квартиры в «Парусе» на торги повторно, но, чтобы они состоялись, придется снизить начальную цену.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если будут повторные торги, цена на квартиры снизится.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Разбираемся в принципе работы автомобильного компрессора
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика