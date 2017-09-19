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Разбираемся в принципе работы автомобильного компрессора
Содержание:
Что такое автомобильный компрессор и какие они бывают?
Автомобильный компрессор — это устройство, которое автоматически накачивает шины автомобиля с помощью нескольких простых действий. Существует два основных вида автокомпрессоров: мембранный и поршневой.
Мембранные (вибрационные) компрессоры накачивают колесо автомобиля с помощью резиновой пробки, которая очень быстро двигается вперед и назад, поглощая таким образом воздух снаружи в шину. В таких компрессорах выходит из строя чаще всего резиновая пробка, которую легко заменить.
Поршневой компрессор закачивает воздух в шину таким же образом, как и мембранный, но с помощью специального поршня. Основным положительным качеством считается высокая скорость работы.
Как работает компрессор?
Работа насоса простая. Поршень или резиновая пробочка (в зависимости от типа) совершает возвратно-поступательное движение и закачивает таким образом воздух в колесо автомобиля. Во всей конструкции компрессора двигающей деталью является только подшипник или резинка.
Все электронасосы оснащены мотором, которые потребляет электроэнергию. В современных автокомпрессорах установлена батарея, но она нуждается в постоянной зарядке и увеличивает общий вес насоса. Электронасосы, не имеющие батареи, подключаются либо к обычной розетке, либо напрямую к аккумулятору автомобиля. Главное перед началом накачки шин от аккумулятора не забыть завести машину, чтобы не посадить аккумулятор.
Как правильно выбрать компрессор для автомобиля?
Автокомпрессоры существуют не только электрические, но и простые – «ножные». Минус такого насоса в прилагаемом усилии, чтобы добиться накачки колеса. Целесообразнее купить электрический автокомпрессор для экономии сил и времени.
Во время покупки электронасоса стоит обратить внимание на следующие характеристики:
При выборе старайтесь подобрать наиболее подходящие параметры для вашего авто. Если вы решили купить автомобильный компрессор, воспользуйтесь предложениями компаний из каталога
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