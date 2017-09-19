Разбираемся в принципе работы автомобильного компрессора



Практически у каждого автовладельца в багажнике лежат все необходимые запчасти для автомобиля, в том числе и насос. Но запасное колесо для замены возят не все, и в случае, если спустило одну из шин, приходится накачивать ее самостоятельно. Все, кто проходил ручную накачку автомобильного колеса, понимают, какой это тяжелый процесс. Именно поэтому автомобильные компрессоры в Минске становятся все популярней.

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Что такое автомобильный компрессор и какие они бывают?

Автомобильный компрессор — это устройство, которое автоматически накачивает шины автомобиля с помощью нескольких простых действий. Существует два основных вида автокомпрессоров: мембранный и поршневой.

Мембранные (вибрационные) компрессоры накачивают колесо автомобиля с помощью резиновой пробки, которая очень быстро двигается вперед и назад, поглощая таким образом воздух снаружи в шину. В таких компрессорах выходит из строя чаще всего резиновая пробка, которую легко заменить.

Поршневой компрессор закачивает воздух в шину таким же образом, как и мембранный, но с помощью специального поршня. Основным положительным качеством считается высокая скорость работы.

Как работает компрессор?





Работа насоса простая. Поршень или резиновая пробочка (в зависимости от типа) совершает возвратно-поступательное движение и закачивает таким образом воздух в колесо автомобиля. Во всей конструкции компрессора двигающей деталью является только подшипник или резинка.

Все электронасосы оснащены мотором, которые потребляет электроэнергию. В современных автокомпрессорах установлена батарея, но она нуждается в постоянной зарядке и увеличивает общий вес насоса. Электронасосы, не имеющие батареи, подключаются либо к обычной розетке, либо напрямую к аккумулятору автомобиля. Главное перед началом накачки шин от аккумулятора не забыть завести машину, чтобы не посадить аккумулятор.

Как правильно выбрать компрессор для автомобиля?





Автокомпрессоры существуют не только электрические, но и простые – «ножные». Минус такого насоса в прилагаемом усилии, чтобы добиться накачки колеса. Целесообразнее купить электрический автокомпрессор для экономии сил и времени.

Во время покупки электронасоса стоит обратить внимание на следующие характеристики:

давление — максимальное количество атмосфер, которые может накачать компрессор;

общая производительность — количество воздуха, закачиваемое в шину за минуту (чаще всего измеряется в литрах/минуту);

способы подключения к источнику питания (прикуриватель, аккумулятор);

длина шнура : должен свободно доставать от аккумулятора или прикуривателя до колес автомобиля.

При выборе старайтесь подобрать наиболее подходящие параметры для вашего авто. Если вы решили купить автомобильный компрессор, воспользуйтесь предложениями компаний из каталога TAM.BY , менеджеры которых помогут выбрать подходящий вариант и ознакомят с сертификатами подлинности и работоспособности товара.