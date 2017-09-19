Больше не JPEG: на устройствах Apple новый формат фотографий

19 сентября компания Apple выпустила новую версию своей мобильной операционной системы — iOS 11. Одним из главных изменений в ней стал переход на новые форматы фото- и видеосъемки — соответственно HEIF и HEIC. В памяти устройств фотографии теперь должны занимать меньше места при прежнем качестве. Специалисты ресурса PhoneArena проверили , так ли это на самом деле.



Фото: The Verge

Что такое HEIF и зачем он нужен

В большинстве мобильных устройств на рынке в качестве стандартного формата хранения фотографий используется JPEG. Но в последние годы появилось несколько новых форматов и алгоритмов сжатия, которые способны значительно сокращать размер фотографий при практически неизменном по сравнению с JPEG качестве.

HEIF — один из таких форматов, который теперь по умолчанию используется на всех мобильных устройствах компании Apple, работающих на iOS 11. Кроме того, HEIF позволяет хранить в одном контейнере серии снимков с записью шагов их обработки, анимации, метаданные HDR и прочую важную информацию.



HEIF умеет записывать данные о глубине снимка. Это значит, что объекты на разном удалении можно изменять (например, замыливать фоновую картинку) на любом устройстве, поддерживающем новый формат

При необходимости переноса фотографий на устройство, не поддерживающее формат HEIF (например, ПК на Windows), снимки будут автоматически преобразованы в JPEG.

«Высокая эффективность» и «наиболее совместимые»

В iOS 11 при снятии фото по умолчанию используется режим «высокая эффективность», в котором снимки сохраняются в HEIF-формате. В настройках также можно выбрать параметр «наиболее совместимые», при активации которого устройство переходит в старый режим съемки в JPEG.





Важно, что при переносе изображений на компьютер c автоматической конвертацией в JPEG и включенным параметром «высокая эффективность» размер получаемых файлов примерно на 20% превосходит размер оригинальной JPEG-фотографии.

На самом устройстве (в частности — iPhone 7 Plus) HEIF-фотографии на самом деле занимают практически на 50% меньше места в сравнении со снимками, сделанными в формате JPEG.

Есть ли разница в качестве снимков?

Специалисты PhoneArena сделали множество фотографий в различных условиях съемки в JPEG и HEIF-форматах на iPhone 7 Plus. При сравнении снимков ощутимой разницы в качестве им заметить не удалось.

При увеличении определенной области некоторых снимков на 300% весомых различий в качестве специалисты также не заметили. Ниже — примеры фотографий, сделанных в форматах JPEG и HEIF, в том числе с 300%-м увеличением.







Слева — HEIF, справа — JPEG







Слева — 300%-й зум HEIF-фото, справа — снимка в JPEG







Слева — HEIF, справа — JPEG







Слева — 300%-й зум HEIF-фото, справа — снимка в JPEG

Резюме

Сегодня формат HEIF мало распространен. Его основное преимущество для пользователей iOS 11 — практически вдвое меньший размер фотографий в сравнении с аналогичными снимками, снятыми в формате JPEG.

В будущем благодаря вспомогательной информации, хранящейся в одном контейнере с оригинальным снимком, пользователи на других устройствах (не обязательно Apple) смогут самостоятельно изменять HEIF-фотографии. Например, «размазывать» задний фон кадров за счет автоматического измерения их глубины при съемке в новом формате.

Из минусов специалисты PhoneArena отметили лишь больший размер фотографий с автоматической конвертацией в JPEG при их переносе на персональные компьютеры. Проблемы с редактированием также могут возникнуть при сохранении снимков в оригинальном HEIF-формате в облачных хранилищах (например, Google Фото).

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