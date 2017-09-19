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Больше не JPEG: на устройствах Apple новый формат фотографий
19 сентября компания Apple
Что такое HEIF и зачем он нужен
В большинстве мобильных устройств на рынке в качестве стандартного формата хранения фотографий используется JPEG. Но в последние годы появилось несколько новых форматов и алгоритмов сжатия, которые способны значительно сокращать размер фотографий при практически неизменном по сравнению с JPEG качестве.
HEIF — один из таких форматов, который теперь по умолчанию используется на всех мобильных устройствах компании Apple, работающих на iOS 11. Кроме того, HEIF позволяет хранить в одном контейнере серии снимков с записью шагов их обработки, анимации, метаданные HDR и прочую важную информацию.
При необходимости переноса фотографий на устройство, не поддерживающее формат HEIF (например, ПК на Windows), снимки будут автоматически преобразованы в JPEG.
«Высокая эффективность» и «наиболее совместимые»
В iOS 11 при снятии фото по умолчанию используется режим «высокая эффективность», в котором снимки сохраняются в HEIF-формате. В настройках также можно выбрать параметр «наиболее совместимые», при активации которого устройство переходит в старый режим съемки в JPEG.
Важно, что при переносе изображений на компьютер c автоматической конвертацией в JPEG и включенным параметром «высокая эффективность» размер получаемых файлов примерно на 20% превосходит размер оригинальной JPEG-фотографии.
На самом устройстве (в частности — iPhone 7 Plus) HEIF-фотографии на самом деле занимают практически на 50% меньше места в сравнении со снимками, сделанными в формате JPEG.
Есть ли разница в качестве снимков?
Специалисты PhoneArena сделали множество фотографий в различных условиях съемки в JPEG и HEIF-форматах на iPhone 7 Plus. При сравнении снимков ощутимой разницы в качестве им заметить не удалось.
При увеличении определенной области некоторых снимков на 300% весомых различий в качестве специалисты также не заметили. Ниже — примеры фотографий, сделанных в форматах JPEG и HEIF, в том числе с 300%-м увеличением.
Резюме
Сегодня формат HEIF мало распространен. Его основное преимущество для пользователей iOS 11 — практически вдвое меньший размер фотографий в сравнении с аналогичными снимками, снятыми в формате JPEG.
В будущем благодаря вспомогательной информации, хранящейся в одном контейнере с оригинальным снимком, пользователи на других устройствах (не обязательно Apple) смогут самостоятельно изменять HEIF-фотографии. Например, «размазывать» задний фон кадров за счет автоматического измерения их глубины при съемке в новом формате.
Из минусов специалисты PhoneArena отметили лишь больший размер фотографий с автоматической конвертацией в JPEG при их переносе на персональные компьютеры. Проблемы с редактированием также могут возникнуть при сохранении снимков в оригинальном HEIF-формате в облачных хранилищах (например, Google Фото).
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В памяти устройств фото теперь должны занимать меньше места при прежнем качестве. Специалисты ресурса PhoneArena проверили, так ли это на самом деле.
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