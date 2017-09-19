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Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на "Запад-2017" в Беларусь

20.09.2017 12:22 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко разъяснил, почему его коллега Владимир Путин не приехал в республику на завершающую стадию совместных белорусско-российских учений "Запад-2017".

Лукашенко объяснил, почему Путин не приехал на "Запад-2017" в Беларусь
© Sputnik / Виктор Толочко
Путина не будет: на полигон "Борисовский" приедут Лукашенко и Шойгу

Учения на территории Беларуси и России завершаются в среду 20 сентября. За их окончанием на полигоне "Борисовский" наблюдал белорусский лидер. 

"А если снаряд в одно место – что, двоих сразу не станет? Мы договорились, что президент России проконтролирует и будет наблюдать за учениями на севере, а я уже здесь", – сказал Лукашенко.

Он также выразил благодарность Министерству обороны РФ за возможность провести основную фазу учений "Запад-2017" в Беларуси.

"Мы планировали, что будем вместе (с Путиным – Sputnik), но потом решили проконтролировать более широко", – подытожил белорусский лидер.

Как ранее сообщал Sputnik, президенту РФ было направлено официальное приглашение на финал учений на "Борисовским", но Кремль на него никак не отреагировал. Накануне на брифинге начальник управления информации – пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Владимир Макаров сообщил, что Россию на "Борисовском" будет представлять министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 242
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Глава государства выразил благодарность Министерству обороны РФ за возможность провести основную фазу учений "Запад-2017" в Беларуси.

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