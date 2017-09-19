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В Минском районе столкнулись грузовик и Nissan: потребовалась помощь спасателей

20.09.2017 12:52 — Разное | Tut.by  
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Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП, которое произошло 19 сентября вблизи деревни Чуриловичи Минского района.


— Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 10.35. Когда спасатели прибыли к месту вызова выяснилось, что столкнулись грузовой Ford Transit и Nissan, — сообщили в МЧС.


В результате ДТП 41-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Его из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.

 
 
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Авария произошла 19 сентября, около 10.35, возле деревни Чуриловичи.

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