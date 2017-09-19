В Минском районе столкнулись грузовик и Nissan: потребовалась помощь спасателей

Водитель легкового автомобиля пострадал в ДТП, которое произошло 19 сентября вблизи деревни Чуриловичи Минского района.





— Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в 10.35. Когда спасатели прибыли к месту вызова выяснилось, что столкнулись грузовой Ford Transit и Nissan, — сообщили в МЧС.





В результате ДТП 41-летний водитель легковушки оказался заблокирован в салоне. Его из автомобиля при помощи специнструмента доставали спасатели. С травмами различной степени тяжести пострадавшего госпитализировали. Водитель грузовика в аварии не пострадал.

Причины и обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГАИ.