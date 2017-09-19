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Российский атомный суперкрейсер отстрелялся огромными ракетами

20.09.2017 13:19 — Разное | Tut.by  
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Флагман Северного флота России крейсер «Петр Великий» ходе учений совместно атомными подлодками «Воронеж» и «Орел» нанес массированный ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Баренцевом море. Видео с маневров опубликовало Минобороны России.

На видео показан запуск «Петром Великим» дальней противокорабельной крылатой ракетой П-700 комплекса «Гранит». Ее длина составляет десять метров, а вес — семь тонн. П-700 может снабжаться как полубронебойной (фугасно-проникающей) боевой частью весом в 584−750 кг, так и тактической, ядерной, эквивалентом до 500 килотонн и предназначена для уничтожения авианосных групп.

При стрельбе на дальность больше 100 км П-700 поднимается на высоту до 17 000 м (это помогает обнаружить нужную цель) и затем снижается перед атакой. В полете ракеты обмениваются информацией о целях, сами распределяют и классифицируют по важности цели, выбирают тактику атаки и план ее проведения.

«Петр Великий» — единственный действующий атомный крейсер проекта 1144 «Орлан» ВМФ России, крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой. Его водоизмещение составляет 25 860 тонн.

В НАТО корабли проекта 1144 «Орлан» получили обозначение Kirov-class battlecruiser, то есть «линейный крейсер», из-за исключительных размеров и мощного вооружения.

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"Петр Великий" - крупнейший в мире боевой корабль с атомной энергетической установкой.

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