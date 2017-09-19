Meizu представила бюджетный смартфон M6 за 130 долларов

Компания Meizu представила бюджетный смартфон под названием M6. Аппарат мало чем отличается от своего предшественника. Об этом сообщает Gizmochina.





Meizu M6 изготавливается из поликарбоната и оснащается сканером отпечатков пальцев в клавише Home на фронтальной панели корпуса. Диагональ дисплея устройства — 5,2 дюймов, разрешение — 1280 на 720 пикселей.

Точную модель 8-ядерного процессора частотой в 1,5 ГГц не указывают (скорее всего, это MediaTek MT6750). В продаже появится модель с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ основной памяти, а также модификация с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора — 3070 мАч.

Разрешение основной камеры новинки — 13 Мп, есть поддержка HDR-фотографий. Под ней расположена двухцветная LED-вспышка. Разрешение фронтального фотомодуля — 8 Мп.













В Китае гаджет начнет продаваться 25 сентября в черном, синем, серебристом и золотом цветах. Цена младшей версии — около 106 долларов, старшей — 137 долларов.

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