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Meizu представила бюджетный смартфон M6 за 130 долларов

20.09.2017 13:32 — Разное | Tut.by  
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Компания Meizu представила бюджетный смартфон под названием M6. Аппарат мало чем отличается от своего предшественника. Об этом сообщает Gizmochina.


Meizu M6 изготавливается из поликарбоната и оснащается сканером отпечатков пальцев в клавише Home на фронтальной панели корпуса. Диагональ дисплея устройства — 5,2 дюймов, разрешение — 1280 на 720 пикселей.

Точную модель 8-ядерного процессора частотой в 1,5 ГГц не указывают (скорее всего, это MediaTek MT6750). В продаже появится модель с 2 ГБ оперативной и 16 ГБ основной памяти, а также модификация с 3 ГБ оперативки и 32 ГБ встроенного хранилища. Емкость аккумулятора — 3070 мАч.

Разрешение основной камеры новинки — 13 Мп, есть поддержка HDR-фотографий. Под ней расположена двухцветная LED-вспышка. Разрешение фронтального фотомодуля — 8 Мп.




В Китае гаджет начнет продаваться 25 сентября в черном, синем, серебристом и золотом цветах. Цена младшей версии — около 106 долларов, старшей — 137 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие смартфоны Meizu.

 
 
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В Китае гаджет начнет продаваться 25 сентября.

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