Американская мечта: завершился сезон автогонок Indycar

В минувшее воскресенье (хотя в Беларуси уже наступил понедельник) завершился гоночный сезон Indycar. Это там пилот может запросто разогнаться до 370 км/ч, это там стартовавший с последнего места может запросто выиграть гонку, это там заезжий новичок из Европы может запросто наделать в одной гонке шуму больше, чем если бы на родине выиграл весь чемпионат. AUTO.TUT.BY следил за «индикаром» весь сезон и сейчас подводит итоги заокеанских гонок.



На этапе в Гейтвее

В марте мы уже делали предобзор сезона: рассказывали, что это вообще за чемпионат, как там устроены этапы, кто может участвовать и велика ли роль случая.

Раз-раз — и в дамки

В Indycar, как и в других сериях, есть сильные команды, есть середняки, а есть отстающие. Сильные — это традиционно Penske, Chip Ganassi и Andretti: начиная с 2003 года именно их пилоты разыгрывают чемпионский титул. В то же время, у других команд есть неиллюзорные шансы на выигрыш одного или нескольких этапов. В 2014 году побеждали 11 человек из 7 команд, в 2015-м — 9 человек из 7 команд, в 2016-м — 8 пилотов из 6 команд, в этом — 10 пилотов из 6 команд.



Новичок Эд Джонсон из команды Дейла Койна

Команда Dale Coyne Racing, возглавляемая бывшим гонщиком Дейлом Койном, своей первой победы дожидалась 25 лет, а до сезона-2017 ее пилот последний раз побеждал в июне 2014-го. В этом году в команду перешел Себастьян Бурдэ, чемпион серии CART 2004−2007 годов: его старая конюшня KV Racing Technology закрылась. На первом этапе в Сент-Питерсберге Себастьян стартовал с последнего места, прорвался через пелотон и финишировал первым. Потом было второе место в Лонг-Бич и восьмое в Алабаме. Впервые в истории пилот Dale Coyne Racing лидировал в чемпионате, причем делал это на протяжении трех этапов подряд. После травмы на трассе в Индианаполисе он временно покинул чемпионат, но вернулся в кокпит на трех последних этапах.

На полном расписании за Дейла Койна в этом году гонялся новичок из ОАЭ Эд Джонс. Пилот, родившийся в Великобритании, очень хорошо выступал — очень хорошо для пилота Dale Coyne Racing и очень хорошо для новичка — и по итогам чемпионата с 354 очками занял 14-е место. Неудивительно, что он завоевал титул «Новичок года».

К слову, в «Индикаре» все команды возглавляют бывшие гонщики — в отличие от Формулы-1, где, в основном, руководят «конюшнями» менеджеры и инженеры.

Кадры решают все

В прошлом году на чемпионат заявлялись 29 пилотов из 15 команд, но в итоге на разных этапах гонялись 35 гонщиков. В этом году перед первым этапом были подтверждены 26 пилотов из десяти «конюшен», но после последнего этапа в ведомости значилось уже 38 гонщиков. В «Индикаре» можно заявлять сколько угодно водителей от команды, тасовать их между этапами и командами, нанимать и увольнять. Уже упоминавшаяся Dale Coyne Racing прославилась как раз тем, что постоянно ангажирует новичков (иногда — «денежных мешков»). В этом году за Дейла Койна гонялись шестеро пилотов, а в 2015-м — аж восьмеро. Так что неудивительно, что всего в чемпионате так много разных фамилий.



Михаил Алешин

С другой стороны, такая чехарда наверняка расстроила многих российских и белорусских болельщиков. После одиннадцати этапов команда Schmidt Peterson Motorsports решила на одну гонку заменить русского пилота Михаила Алешина. Через две недели Алоушин, как называют его американские комментаторы, вернулся, но сразу после этого команда уволила его окончательно с очень размытой формулировкой. В паддоке говорят, что это произошло якобы из-за слабых выступлений Михаила, но к моменту первого отстранения он отставал от своего напарника Джеймса Хинчклиффа на сорок очков — не такая уж и катастрофическая разница. Как бы то ни было, а замена пилота А на пилота Б никак не дает пилоту А возможность набрать очки. Менять коней на переправе — плохая затея, если собираешься в итоговой таблице занять высокую строчку. В начале сезона команда заявляла двух пилотов — Хинчклиффа и Алешина — а по итогам сезона в ее машинах успели погоняться шестеро.

Но это грустные приключения пилотов внутри одной команды, а вот в целом в чемпионате приключения намного более захватывающие. Серия «Индикар» для болельщиков ценна еще и тем, что тут выступают чемпионы многих лет, а возрастные пилоты продолжают гоняться и не собираются уходить. Так, Хантер-Рей и Бурдэ участвуют в CART / Indycar с 2003 года, Диксон с 2001-го, Монтойя — с 1999-го, Кастроневес и Канаан с 1998-го, а Бадди Лазье и вовсе с 1989 (!) года. Представьте, что в Формуле-1 в нынешнем году выступал бы Жан Алези, который дебютировал в том же 1989-м.

В следующем году Канаан, судя по всему, снова будут участвовать на полном расписании — это будет уже его 21-й сезон в высших американских сериях автогонок с открытыми колесами. Про Кастроневеса точных данных пока нет — но многие считают, что «Спайдермен» если не уйдет совсем, то, как Монтойя, будет заявляться лишь на Инди-500 и другие редкие этапы.

Оранжевый новичок

Весной много шуму наделал Фернандо Алонсо: испанца так достали постоянные поломки мотора Honda в Формуле-1, что он отказался от Гран-При Монако и заявил: буду штурмовать Инди-500. При этом он ни разу раньше не садился за руль «индикаров», да и опыта езды по американским овалам имел немногим больше, чем опыта побед с мотором Honda. Руководство McLaren пошло навстречу, и вот для новичка совместно с заокеанской командой Andretti выкатывают оранжевый болид с номером 29 на носу, а Алонсо садится за руль и бодро штампует круги. Даже те болельщики, кто никогда бы и не посмотрел в сторону Indycar, на этот раз терпеливо просиживали у мониторов ночи, следя за ездой новобранца в тренировках и квалификации.



Фернандо Алонсо на трассе в Индиаполисе

Алонсо с ходу квалифицировался пятым, а в гонке почти все время боролся в первой пятерке, пролидировал 27 кругов и сошел на 179-м круге из двухсот из-за… поломки мотора Honda. Родовое проклятье настигло Фернандо и за океаном, хотя этот двигатель был сработан не японскими, а американскими мотористами. Алонсо тут же присвоили звание лучшего новичка этапа, слово позабыв, что такой же новичок Эд Джонс занял на «старой кирпичнице» третье место.

А 500-мильный этап выиграл японец Такума Сато из Andretti — он стал первым японцем, который здесь первенствовал. Но, по слухам, из команды его все равно уволят.



Такумо Сато стал победителем 500-мильной гонки в Индиаполисе

Кстати, в итоговой классификации Алонсо со своими 47 очками за единственную гонку оказался на 29-м месте. Впереди Пиппы Манн — единственной пилотессы чемпионата.

Финальные очки



Фото: motorsportstribune.com

Многие болельщики считают, что система начисления очков в «Индикаре» понятнее и справедливее, чем в Формуле-1: стартовал в гонке — получил очки. Плюс еще начисляются дополнительные баллы за победу в квалификации и за круги лидирования. В конце сезона сложил вместе все баллы и быстро понял, на каком месте пилот. А в Формуле-1 очки дают лишь десяти первым гонщикам. Легко ли осенью высчитать, кто окажется выше: пилот А, занявший три пятнадцатых места и два двадцатых, или пилот Б, дважды финишировавший двенадцатым и трижды девятнадцатым?

В этом году в чемпионате сложилась интересная, даже курьезная ситуация. Летом Михаил Алешин участвовал в 24-часовой гонке в Ле-Мане, и из-за каких-то визовых проволочек застрял во Франции и не успел вернуться в США к началу этапа Роуд-Америка. Команда Schmidt Peterson Motorsports спешно пригласила канадца Роберта Уикенса, который погонялся в пятничных тренировках и, таким образом, стал официальным участником этапа. К началу квалификации Алешин вернулся и в гонке гонялся сам. Поскольку за пятничные заезды очков пилотам не дают, то Уикенс стал единственным пилотом чемпионата, который закончил сезон с официальным результатом в ноль баллов.



Фото: motorsportstribune.com

На двух этапах чемпионата — на Инди-500 и на финальной гонке (Сонома) начисляются двойные очки: не 50, а 100 баллов за победу. Во многом двойные очки в последней гонке способствуют тому, что чемпион определяется именно в ней, в последней гонке сезона. Так было в прошлом году, и в позапрошлом, и так вплоть до 2006 года.

Семеро с сошкой…

В этом году перед последним этапом шансы на титул сохраняли семеро пилотов, при этом у двух из них — Александра Росси из Andretti и Грэма Рэйхала из Rahal Letterman — шансы были лишь математические: им надо было побеждать, а их основным конкурентам — устраняться в начале гонки.



Выходцы Формулы-1: Макс Чилтон на переднем плане, Алекс Росси — на заднем

Оставалось пятеро: Джозеф Ньюгарден из Penske к последней гонке набрал 560 очков, Скотт Диксон (Chip Ganassi) — 557 очков, Элио Кастроневес (Penske) — 538 баллов, Симон Пажено (Penske) — 526 очков, Уилл Пауэр (Penske) — 492 балла. Из этих пяти трое уже успели побывать чемпионами: Симон Пажено — в 2016-м, Уилл Пауэр — в 2014-м, Скотт Диксон — в 2003-м, 2008-м, 2013-м и 2015-м. Каждый был по-своему достоин чемпионского титула.

Пажено отличился удивительной стабильностью и лишь четыре гонки закончил вне топ-5. Пауэр сталкивался с техническими неполадками и стратегическими просчетами команды, попадал в замесы и ошибался сам — но на других этапах финишировал высоко, трижды побеждал и набрал достаточно очков, чтобы претендовать на титул. Диксон — улыбчивый пилот-ветеран с лицом среднезападного американского фермера — единственный пилот из команды Чипа Гэнасси, который навязал борьбу за титул четверым гонщикам Penske. Этот последний герой боевика подбирал все очки, что оставляли ему соперники, и в результате отставал от лидера чемпионата всего на три балла. А ведь Chip Ganassi в этом году сменил моторы Chevrolet на Honda, — нелегко играть на новой технике.



Испытание шасси с аэрообвесом 2018 года в Айове

Кастроневес за двадцать лет в чемпионатах выиграл тридцать гонок, в том числе трижды — 500-мильный этап в Индианаполисе, но чемпионство раз за разом ускользало от него: четыре вторых места, три третьих, шесть четвертых… Многие болельщики считают, что Кастроневес заслужил титул, как киноактеры заслуживают почетный «Оскар». Наконец, Ньюгарден.

Этот парень был воплощением американской гоночной мечты: начал с низов в 2012-м (дебютировал за «конюшню» гонщицы Сары Фишер), сменил несколько команд (Sarah Fisher Hartman Racing — Ed Carpenter Racing — Team Penske), последовательно улучшал свое положение в чемпионате (23-е, 14-е, 13-е, 7-е, 4-е места). Наконец, он американец, а до этого американские чемпионы случались в серии в 2012-м (Райан Хантер-Рей), 2006-м (Сэм Хорниш-младший) и еще дальше вглубь дальних лет. В Сономе Джозеф проводил свою сотую гонку в чемпионате.



Джозеф Ньюгарден празднует чемпионский титул

Все пилоты команды Penske претендовали на чемпионство, но в конюшне Седого Роджера не любят командную тактику (как не любят ее и в других командах серии), так что никому и в голову не пришло подыгрывать напарнику. Не смог сам — значит, ты не лучший.

…и один с кубком



Симон Пажено преследует Уилла Пауэра на этапе в Паконо

Ньюгарден завоевал поул-позишн, в гонке пролидировал 41 круг, но все же уступил позицию Симону Пажено. Тем не менее, второго места хватило американцу, чтобы в чемпионате первенствовать с запасом в 13 очков над Пажено, который и выиграл этап. Далее финишировали Уилл Пауэр, Скотт Диксон и Элио Кастроневес. Ньюгарден стал чемпионом всего за шесть лет.

Из выступающих сегодня чемпионов быстрее оформляли свои титулы лишь Скотт Диксон (на третий год выступления CART / Indycar), Себастьян Бурдэ (на второй год) и Хуан-Пабло Монтойя (в первый же год).



Фото: motorsportstribune.com

В итоговой ведомости первая десятка выглядит так:

Джозеф Ньюгарден (Penske) — 4 победы, 642 очка Симон Пажено (Penske) — 2 победы, 629 очков Скотт Диксон (Chip Ganassi) — 1 победа, 621 очко Элио Кастроневес (Penske) — 1 победа, 598 очков Уилл Пауэр (Penske) — 3 победы, 562 очка Грэм Рэйхал (Rahal Letterman Lanigan Racing) — 2 победы, 522 очка Александр Росси (Andretti) — 1 победа, 494 очка Такума Сато (Andretti) — 1 победа, 441 очко Райан Хантер-Рей (Andretti) — 421 очко Тони Канаан (Chip Ganassi) — 403 очка

Алешин с 237 очками значится на 19-й позиции, и его будущее в «Индикаре» туманно. Некоторые команды на следующий год собираются значительно сократиться. А Алонсо пока так и не определился, где проведет следующий год. AUTO.TUT.BY будет продолжать следить за чемпионатом.