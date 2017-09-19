Сергея Бубку заподозрили в коррупции

Старший вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка подозревается в коррупции. Об этом в среду, 20 сентября, сообщает Le Monde.



Reuters

По информации издания, Бубка мог поучаствовать в сделке с участием Ламина Диака, сына экс-главы IAAF Папа Массата Диака, и бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева. В июне 2009 года Бубка перевел 45 тысяч долларов офшорной компании New Mills Investments, бенефициаром которой тогда был Балахничев. Незадолго до этого New Mills Investments перечислила практически аналогичную сумму компании Папа Массата Диака.

Французская прокуратура выдала ордер на арест Папа Массата Диака, подозреваемого в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК) во время выборов столиц летних Олимпийских игр 2016 и 2020 годов.

Балахничев в интервью « Р-Спорту » назвал опубликованную Le Monde информацию нонсенсом.

«Перечисление средств Бубкой никак не связано с проведением Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Вообще, странно думать, что я могу каким-то образом повлиять на решение кого-либо из членов МОК по проведению Олимпийских игр. Это просто нонсенс. Придумано все мощно для того, чтобы просто навредить Бубке», — отметил Балахничев.

Экс-президент ВФЛА утверждает, что переводил деньги для проведения турнира «Звезды шеста» — легкоатлетических соревнований по прыжкам с шестом, проводившихся в Донецке с 1990 года.

В ноябре 2015 года IAAF приостановила членство ВФЛА в организации на неопределенный срок из-за участившихся случаев применения запрещенных препаратов. Балахничев получил от IAAF пожизненную дисквалификацию и покинул пост. Российская организация не восстановлена в правах по сей день, отечественные спортсмены вынуждены выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

Сергей Бубка — советский и украинский спортсмен-легкоатлет по прыжкам с шестом. Первый в мире человек, прыгнувший выше шести метров. Чемпион Олимпийских игр 1988, 6-кратный чемпион мира (1983, 1987, 1991, 1993, 1995, 1997). 35-кратный рекордсмен мира. Владел мировым рекордом в прыжке с шестом в закрытых помещениях (6,15 м) с 1993 по 2014 годы (пока 15 февраля 2014 года достижение не превзошел Рено Лавиллени). Владеет мировым рекордом в прыжке с шестом на открытых аренах (6,14 м) с 1994 года.