Белорусских спортсменов будут тестировать на стрессоустойчивость, сообщила на пресс-конференции заведующая лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси Ирма Моссэ, передает корреспондент БЕЛТА.

— Сейчас во всем мире активно развивается генетика спорта. Это неудивительно, потому что успех спортсмена во многом зависит от его генотипа. Очень важно определить генетический потенциал человека и потом создать условия для реализации этого потенциала. Мы можем выяснить, есть ли у человека спортивный талант, сколько благоприятных для спорта аллелей в его генотипе. Выявляем и неблагоприятные для спорта генетические факторы, в том числе генетическую предрасположенность к профессиональным травмам.

Наша последняя разработка — определение генетической составляющей психоэмоционального статуса спортсмена. Стрессоустойчивость тоже важна для достижения высоких результатов, так как спортсмены проходят через колоссальные физические и эмоциональные нагрузки. Пока эта разработка еще на стадии научного исследования, но, надеюсь, уже в следующем году мы начнем проводить тестирование на стрессоустойчивость", — сказала Ирма Моссэ.

Генетическое тестирование позволяет определить сильные и слабые стороны спортсмена, принять меры для того, чтобы он достиг наилучших результатов, предотвратить травмы.

— Мы начали работу в 2009 году с генетического тестирования сборной по биатлону перед олимпиадой в Ванкувере. Врачи команды остались очень довольны нашими исследованиями. Всего за прошедшие годы мы протестировали более 500 спортсменов из 30 национальных команд. Эта информация позволяет врачам проводить своевременную коррекцию с учетом неблагоприятных генетических факторов, чтобы спортсмен оставался здоровым и продолжал выступать, а тренерам — правильно выстраивать тренировочный процесс, — отметила заведующая лабораторией.

В Республиканском центре геномных биотехнологий тестируют не только именитых спортсменов, но и начинающих.

— Генетическое тестирование помогает отобрать лучших, выявить спортивный талант у детей. Многие родители, которые знают о наших возможностях, приводят своих детей, которых хотят определить в какую-нибудь спортивную секцию. И мы делаем генетический паспорт, определяем, есть ли у этого ребенка талант, есть ли у него возможность в будущем попасть в сборную и показать высокие результаты или лучше заниматься спортом только для себя. Мы также можем определить, является ли ребенок спринтером, стайером или командным игроком, подсказать, в какой спортивной сфере его способности разовьются наилучшим образом, — добавила Ирма Моссэ.