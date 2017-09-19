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В Минском районе в столкновении трех автомобилей пострадали два человека

20.09.2017 13:52 — Разное | Tut.by  
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Два человека получили травмы в столкновении трех автомобилей вблизи деревни Лошаны Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.

Авария произошла 19 сентября, около 17.25, на трассе Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Golf ехал по трассе в направлении Молодечно, не справился с управлением и врезался в остановившийся для поворота налево BMW X5. После столкновения VW оказался на полосе встречного движения, где протаранил встречный Fiat, которым управлял 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель VW и его 67-летний пассажир получили травмы. Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 19 сентября, около 17.25, на трассе Минск - Молодечно - Нарочь.

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