|
В Минском районе в столкновении трех автомобилей пострадали два человека
Два человека получили травмы в столкновении трех автомобилей вблизи деревни Лошаны Минского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.
Авария произошла 19 сентября, около 17.25, на трассе Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, 24-летний водитель Volkswagen Golf ехал по трассе в направлении Молодечно, не справился с управлением и врезался в остановившийся для поворота налево BMW X5. После столкновения VW оказался на полосе встречного движения, где протаранил встречный Fiat, которым управлял 40-летний мужчина.
В результате ДТП водитель VW и его 67-летний пассажир получили травмы. Пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авария произошла 19 сентября, около 17.25, на трассе Минск - Молодечно - Нарочь.
|
Архив (Разное)
Комментарии