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Иллюзионист на матче "Крумкачоŷ" сделал так, что болельщики не смогли поднять обычный мяч
Белорусский иллюзионист OSTIX (Сергей Островский) удивил футбольных болельщиков в перерыве матча «Крумкачы» — «Торпедо-БелАЗ».
Он предложил желающим принять участие в трюке с поднятием обычного мяча с земли.
Посмотрите, что из этого вышло.
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Он предложил желающим принять участие в трюке с поднятием обычного мяча с земли.
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