ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Иллюзионист на матче "Крумкачоŷ" сделал так, что болельщики не смогли поднять обычный мяч

20.09.2017 14:42 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Белорусский иллюзионист OSTIX (Сергей Островский) удивил футбольных болельщиков в перерыве матча «Крумкачы» — «Торпедо-БелАЗ».

Он предложил желающим принять участие в трюке с поднятием обычного мяча с земли.

Посмотрите, что из этого вышло.

 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он предложил желающим принять участие в трюке с поднятием обычного мяча с земли.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусских спортсменов проверят на стрессоустойчивость
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика