Лукашенко подарили на учениях легендарный пистолет ТТ

Коллекция боевого оружия Александра Лукашенко пополнилась еще одним экземпляром — президенту подарили пистолет ТТ (Тульский Токарева). Оружие вручил президенту генерал-лейтенант Андрей Равков в честь успешного завершения белорусско-российских стратегических учений «Запад-2017».



Пистолет ТТ. Фото: warbook.info

ТТ — первый советский самозарядный армейский пистолет. Он был разработан талантливым оружейником Федором Токаревым в 1930 году. Это оружие ценится за очень мощный патрон обеспечивает необычно высокую проникающую способность и дульную энергию около 500 Дж.

Пистолет ТТ отличается настильностью траектории и высоким пробивным действием остроконечной пули, которая способна пробить армейскую каску или легкие бронежилеты.

Напомним, ранее президенту дарили самозарядный пистолет «Маузер К96». Это оружие отличает точность и дальность боя, превышающая таковую даже у многих современных образцов. В пистолете используется мощный патрон 7,63 Маузер и предусмотрена возможность стрельбы очередями.

Еще у верховного главнокомандующего есть наградной автомат Калашникова образца 1948 года. Кстати, обычным белорусским гражданам владеть всем вышеперечисленным оружием запрещено законом.

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