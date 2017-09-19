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Госпрограмма развития дорог: платных трасс станет больше

20.09.2017 15:02 — Разное | Tut.by  
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Меньше всего денег на ремонт дорог и реконструкцию в ближайшие три года выделят Могилевской области, больше всего получит Минская область. Также в Беларуси увеличится километраж платных дорог. Совмин принял госпрограмму по развитию и содержанию дорог в Беларуси на 2017−2020 годы, сообщили в пресс-службе правительства.


Фото: AUTO.TUT.BY

По результатам дорожной диагностики в 2016 году, порядка 72% республиканских дорог не соответствуют нормативам, имеют несоответствие по ровности покрытия или его дефектности, а также не соотвествует прочности дорожных одежд.

Реконструкцию и возведение республиканских автодорог предусматривается выполнить за счет средств республиканского дорожного фонда, кредитных средств отечественных и иностранных банков. Меньше всего денег на ремонт и реконструкцию дорог из дорожного фонда, согласно документам, получит Могилевская область (порядка 70 млн рублей), больше всего — Минская — в два раза больше.

В рамках госпрограммы запланированы реконструкция и возведение следующих участков автодорог: М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), М10 граница Российской Федерации (Селище) — Гомель — Кобрин, Р23 Минск — Микашевичи, Р53 Слобода — Новосады, Р58 Минск — Калачи — Мядель, Р80 Слобода — Паперня.

Увеличится количество платных дорог. Сейчас в Беларуси существует 1613 километров платных дорог. В процессе реализации госпрограммы эта цифра увеличится до 1786 километров. Будет введена плата за проезд транспортных средств на всем протяжении дороги М6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги) после ее реконструкции и на участке дороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. Поступления от платы за проезд по платным автомобильным дорогам составят, по предварительным оценкам, 817 млн рублей.


Потребность в финансировании государственной программы за счет средств, предусмотренных на республиканское и местное дорожное хозяйство, оценивается в 5,6 млрд в ценах января 2017 года.

Будeт начатa разработкa предпроектной и проектной документации по участкам республиканских автодорог М3 Минск — Витебск, М8/Е95 граница России (Езерище) — Витебск — Гомель — граница Украины (Новая Гута), М10 граница России (Селище) — Гомель — Кобрин, Р20 Витебск — Полоцк — граница Латвии (Григоровщина), Р45 Полоцк — Глубокое — граница Литвы (Котловка), Р46 Лепель — Полоцк — граница России (Юховичи), а также гравийным участкам республиканских автодорог. Реконструкция и возведение данных участков будут начаты в случае наличия финансовых средств.

Также в рамках выполнения програмы планируется осуществить работы по устройству искусственного освещения на возводимых и реконструируемых республиканских автомобильных дорогах, а также в местах концентрации ДТП, аварийно опасных пешеходных переходов и подходов к ним, пересечений дорог, в том числе на транспортных развязках.

За три с небольшим года планируется отремонтировать и реконструировать около 7 тысяч километров местных автомобильных дорог. На содержание местных автодорог планируют направить 414 млн рублей. Из них 10% пойдет на содержание мостов и путепроводов.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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По результатам проверки в 2016 году, 72,4 % республиканских дорог не соответствовали нормам.

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