Не успел закончиться чемпионат Европы-2017, как большой баскетбол пришtл и в Беларусь: «Цмокі» проведут первый домашний матч уже в этот четверг. На Falcon приедет команда из Косово. Интригует? SPORT.TUT.BY называет 5 причин, по которым вам следует посетить арену в Минске.



champions league

Первый официальный домашний матч в сезоне 2017/18

Как и год назад, сейчас баскетбольный сезон в Минске стартует в середине сентября, и лучшая команда Беларуси начинает с Лиги чемпионов – относительно нового турнира под эгидой ФИБА.

И вновь минчанам нужно проходить путь до группового этапа с первого раунда квалификации. Правда, в этот раз, в отличие от прошлого года, раундов целых 3. И календарю «Драконов» не позавидуешь: при успешном постепенном прохождении этапов квалификации команде предстоит сыграть 6 матчей в период с 19 сентября по 1 октября.

Команда из Косово - экзотика в Беларуси.

При этом в первом раунде «Цмокам» попался достаточно необычный соперник: команда из столицы Косово «Сигал Приштина». Чем интересен этот клуб?

Во-первых, политикой. После отделения от Сербии Косово не было признана целым рядом государств, в том числе – и Беларусью. Поэтому, например, спортсмены из Косово испытывают проблемы при выездных матчах. До «Приштины» лишь одна спортивная команда приезжала в Беларусь: в декабре 2016-го женская гандбольная сборная обыграла соперниц из Косово в Минске.

Во-вторых, «Приштина» была трижды расформирована за последние 15 лет, и каждый раз - из-за долгов. Правда, снова и снова клуб быстро возрождался и вновь подтверждал статус сильнейшей баскетбольной организации Косово. Судите сами: последний кризис настиг столичную команду в 2011-м, а в 2014-м она уже выиграла национальный чемпионат и Адриатическую лигу.

В-третьих, «Приштина» придерживается довольно закрытой политики: достать информацию о товарищеских матчах команды оказалось довольно сложно, и это не говоря про скаутинговое видео для разбора игры. На это перед первым матчем в Косово указывал и главный тренер «Драконов» Александр Крутиков:

И ведь нужно учитывать, что в «Приштине» появились сразу 10 новых баскетболистов, 8 из которых - легионеры. Один из них еще неделю назад играл за сборную Великобритании на Евробаскете - разыгрывающий Эндрю Лоуренс.

В таких условиях банально сложно представлять, что это за соперник и в каком стиле он будет играть. Несмотря на это, «Цмокі» выиграли первый матч, контролируя ход событий от первой до последней минуты – 57:50.

Знакомство с новым составом БК «Цмокі».

Вы наверняка заметили, что и чемпион Беларуси летом обновил состав кардинально: лишь 3 баскетболиста - Семенюк, Кудрявцев и Мещеряков - сохранили места в ростере, все остальные - новички. Сейчас в команде играют 5 легионеров: три американца, швед и босниец.

В первой игре сезона лучше остальных себя проявил форвард Крис Черапович - швед с белорусскими корнями. Кристофер настрелял 18 очков, забросив 4 трехочковых и совершив при этом 6 подборов. Были заметны и оба центровых команды Александр Семенюк и Дэвид Кравиш, которые на двоих набрали 24 очка и 18 подборов.

В целом же приятно, что «Драконы» не только победили, но и использовали при этом широкую ротацию. На площадке появлялись 10 баскетболистов, и все сыграли больше 13 минут!

Поддержка команды перед выходом в следующий раунд Лиги чемпионов.

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» в буквальном смысле побывали в аду во время игры в Приштине: полуторатысячная арена была забита практически до отказа, а о том, как умеют болеть на Балканах, знают все. Фанатский сектор завел кричалки задолго до первого свистка, а близость трибун к паркету и небольшое помещение создавали впечатление, будто звуки идут буквально отовсюду. Правда, пыл болельщиков убавлялся с каждым заброшенным «Цмокамі» мячом, а к последним секундам игры фанаты уже потянулись к выходу.

На Falcon Club стоит ждать похожую атмосферу: клубного баскетбола в стране не было почти полгода, а победа над соперником из Косово более чем ожидаема. Де-юре для прохождения в следующий раунд «Цмокам» важно не уступить больше 6 очков в Минске, но вряд ли кто-либо из команды сейчас будет играть на разницу заброшенных и пропущенных - «Приштину» можно и нужно обыгрывать, чего мы и ждем от «Драконов».

В случае успеха минчан ждет противостояние с киевским «Будивельником». 24 сентября игра должна пройти в Беларуси, а 26-го - в Украине.

Развлекательная программа на арене

На матче гостей и любителей баскетбола ожидает развлекательная программа от нового ведущего, участника проектов «Камеди Батл» и «Рассмеши смешного» Андрея Макаенка. Будут конкурсы и подарки от клуба и полюбившиеся болельщикам «Цмокаў» дегустации чипсов от компании «Онега» и фирменного “драконовского” мороженого со вкусом бабл гам.

В перерывах зрителей будет радовать своими танцами группа поддержки «Dragon wings» и школа танцев Fatality crew.

Матч с «Приштиной» пройдет уже в этот четверг в Минске: в 19:00 команды выйдут на паркет Falcon Club Арены. Билеты на игру в Минске уже можно купить на Ticketpro .