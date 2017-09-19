Каждая четвертая квартира в Минске покупается с привлечением кредита, в среднем в 55-60 тысяч

С появлением доступных кредитов выросло количество сделок с привлечением заемных средств. Сейчас уже каждая четвертая квартира на вторичном рынке покупается за кредитные деньги.

По словам экспертов, суммы кредитования существенно различаются.

— Средняя сумма кредита как на покупку квартир вторичного обращения, так и новостроек примерно одинакова. В августе она составляла 55−60 тыс. белорусских рублей, или 28−30 тыс. долларов. Минимальные кредиты начинаются от 17,5 тыс. рублей. Максимальные цены в конце лета достигали 116 тыс. рублей — при покупке квартир вторичного обращения, и 103 тыс. рублей — при покупке новостроек, — рассказывает заместитель директора по продаже на вторичном рынке жилья «Твоя столица. Агентство недвижимости» Светлана Куделко.

Всего же за август текущего года только по заключенным с помощью нашего агентства сделкам (по тем клиентам, которых мы сопровождали в работе с банками по программе «Партнер-кредит») сумма привлеченных кредитов на покупку квартир вторичного обращения составила более 1 млн 300 тыс. рублей, а новостроек — более 1 млн 800 тыс. рублей.

На вторичном рынке подавляющее большинство покупателей с кредитами — это минчане, их более 80%. В отношении новостроек иногородних покупателей больше — около 35%.

По мнению Светланы Куделко, при сохранении текущей экономической ситуации востребованность кредитов на вторичном рынке жилья будет увеличиваться и дальше, даже если ставки по кредитам будут оставаться без изменения.

Аналитики агентства отмечают: докредитоваться могут теперь семьи со средними для Минска зарплатами. Например, чтобы получить сумму в 59 000 BYN (порядка 30 000 USD), совокупный доход кредитополучателя должен составлять 1200 BYN. Средняя выплата при сроке кредитования 20 лет составляет 730 BYN (порядка 375 USD).

— Нередки случаи, когда клиент, получив заключение нашего ипотечного консультанта с расчетом суммы кредита и графиком выплат, пересматривает максимально допустимую стоимость нового жилья и покупает квартиру с лучшими потребительскими качествами, чем он рассчитывал, — отмечает Светлана Куделко.

Что касается уровня цен, то, несмотря на активность покупателей, они продолжают оставаться на прежнем уровне и рассчитывать на их рост в ближайшее время не стоит. Аналитики объясняют: кредиты выступают не активатором рынка, а скорее его спасательным кругом, который позволяет компенсировать недостаток доходов населения для приобретения квартиры, и тем самым поддерживать спрос на стабильном уровне. То есть цены на квартиры и финансовые возможности покупателей сейчас находятся в паритете. А выбор у покупателей продолжает оставаться весьма широким — практически 7000 квартир, что для Минска является высоким показателем.

Напомним, аналитический отдел "ВСП-недвижимость" констатирует, что выросло и количество сделок, которые сорвались из-за того, что банки отказали потенциальным покупателям жилья в кредитах. Причин для отказа может быть много . Поэтому до заключения предварительных договоров эксперты советуют получить полную информацию о том, какой кредит им сможет выдать банк.

