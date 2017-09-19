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"Барселона" опубликовала заявление на тему возможного отделения Каталонии от Испании
Барселона» на официальном
- Вслед за событиями, произошедшими в последние дни, и особенно сегодня, в свете нынешней политической ситуации в Каталонии футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.
Следовательно, футбольный клуб «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям и организациям, работающим, чтобы гарантировать эти права.
«Барселона», сохраняя полное уважение к разнородному составу членов клуба, продолжит поддерживать волю большей части населения Каталонии и будет делать это в вежливой, мирной и достойной форме, – сказано в тексте.
На 1 октября в Каталонии запланирован референдум об отделении от Испании.
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Барселона" опубликовала официальное коммюнике касательно ситуации в Каталонии, которая намерена провести голосование по вопросу отделения от Испании.
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