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"Барселона" опубликовала заявление на тему возможного отделения Каталонии от Испании

20.09.2017 16:08 — Разное | Tut.by  
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Барселона» на официальном сайте опубликовала официальное коммюнике касательно ситуации в Каталонии, которая намерена провести голосование по вопросу отделения от Испании.


Фото: Reuters

- Вслед за событиями, произошедшими в последние дни, и особенно сегодня, в свете нынешней политической ситуации в Каталонии футбольный клуб «Барселона», сохраняя верность своему историческому стремлению к защите нации, приверженность демократии, свободе слова и самоопределению, осуждает любые действия, которые могут препятствовать свободному выражению этих прав.

Следовательно, футбольный клуб «Барселона» публично выражает свою поддержку всем людям и организациям, работающим, чтобы гарантировать эти права.

«Барселона», сохраняя полное уважение к разнородному составу членов клуба, продолжит поддерживать волю большей части населения Каталонии и будет делать это в вежливой, мирной и достойной форме, – сказано в тексте.

На 1 октября в Каталонии запланирован референдум об отделении от Испании.

 
 
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Барселона" опубликовала официальное коммюнике касательно ситуации в Каталонии, которая намерена провести голосование по вопросу отделения от Испании.

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