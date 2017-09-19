ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Общение, спорт и творчество помогают снизить аппетит. Как сохранить ЖКТ на долгие годы

20.09.2017 16:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Если вы хотите долго жить и позволять себе есть вкусное, стоит придерживаться некоторых правил в питании. О них, а также о главных ошибках в питании белорусов GO.TUT.BY рассказал врач-гастроэнтеролог медцентра «ЛОДЭ» кандидат медицинских наук Анатолий Близнюк. Он насторожен тем, что болезни пищеварения в нашей стране — в числе самых распространенных.

 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь, это бесплатно!
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы хотите долго жить и позволять себе есть вкусное, стоит придерживаться некоторых правил в питании. О них, а также о главных ошибках в питании белорусов GO.TUT.BY...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Московская фирма использовала товарный знак БЕЛАЗ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика