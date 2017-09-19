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Общение, спорт и творчество помогают снизить аппетит. Как сохранить ЖКТ на долгие годы
Если вы хотите долго жить и позволять себе есть вкусное, стоит придерживаться некоторых правил в питании. О них, а также о главных ошибках в питании белорусов GO.TUT.BY рассказал врач-гастроэнтеролог медцентра «ЛОДЭ»
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Если вы хотите долго жить и позволять себе есть вкусное, стоит придерживаться некоторых правил в питании. О них, а также о главных ошибках в питании белорусов GO.TUT.BY...
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