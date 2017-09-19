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Налоговики предлагают блокировать в Беларуси иностранные интернет-казино (но не все)
Министерство по налогам и сборам предлагает блокировать доступ к зарубежным онлайн-казино. Об этом говорится в
— В настоящее время в Беларуси в сети Интернет разрешено проведение только букмекерских игр и игр тотализатора. Предусмотренный проектом указа механизм позволит проводить в сети Интернет и другие азартные игры. Легализация азартных игр онлайн выстраивается на основании лицензирования деятельности по содержанию виртуальных игорных заведений, — объясняет начальник управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Юрий Писаков.
Организаторы смогут проводить азартные игры в интернете, как на белорусских, так и на иностранных сайтах, при условии сбора, хранения на серверах, физически расположенных на территории Беларуси, информации:
— В свою очередь, к информации, содержание которой будет направлено на организацию и (или) проведение азартных игр с использованием сети Интернет в нарушение требований законодательных актов, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса, будет установлено ограничение доступа, — говорит Юрий Писаков.
Лицензию на содержание виртуального казино может получить юрлицо, которое уже имеет лицензию на игорный бизнес и ведет эту деятельность не менее двух лет в Беларуси. При этом стаж руководителя или его заместителя должен быть не менее трех лет.
В лицензии должны быть указаны доменные имена сайтов, на которых будет осуществляться виртуальная игорная деятельность. МНС планирует создать реестр легальных интернет-ресурсов. Доступ к сайтам, которых не будет в данном реестре, будет ограничен.
Однако начальник управления подчеркивает, что это лишь проект указа и сейчас он находится на общественном обсуждении — будет ли норма в окончательном варианте документа, пока говорить рано.
Напомним, что МНС вынесло на общественное обсуждение проект указа, касающегося вопросов правового регулирования и внедрения новых технологий в сфере игорного бизнеса в части организации в режиме онлайн игр с использованием интернета. Обсуждение продлится до 26 сентября включительно.
В частности, проект указа предусматривает, что организовывать и проводить азартные игры посредством виртуального игорного заведения вправе только получившие специальное разрешение, то есть лицензию. Также предлагается установить обязательные требования и условия как для получения лицензии, так и для содержания такого заведения.
Кроме того, проект указа вводит
Напоминаем, что с 28 августа
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МНС планирует создать реестр легальных виртуальных игорных заведений. Доступ к сайтам, которых не будет в данном реестре, планируют ограничивать.
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