Налоговики предлагают блокировать в Беларуси иностранные интернет-казино (но не все)

Министерство по налогам и сборам предлагает блокировать доступ к зарубежным онлайн-казино. Об этом говорится в проекте указа, который регулирует содержание виртуальных игорных заведений и проведение азартных игр в интернете. Как объясняют в министерстве, ограничивать доступ предлагают к сайтам, которые нарушают требования законодательства в сфере игорного бизнеса.



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— В настоящее время в Беларуси в сети Интернет разрешено проведение только букмекерских игр и игр тотализатора. Предусмотренный проектом указа механизм позволит проводить в сети Интернет и другие азартные игры. Легализация азартных игр онлайн выстраивается на основании лицензирования деятельности по содержанию виртуальных игорных заведений, — объясняет начальник управления игорного бизнеса Министерства по налогам и сборам Юрий Писаков.

Организаторы смогут проводить азартные игры в интернете, как на белорусских, так и на иностранных сайтах, при условии сбора, хранения на серверах, физически расположенных на территории Беларуси, информации:

о посетителях виртуального игорного заведения и их идентификации;

о произведенных посетителями виртуального игорного заведения и (или) участниками азартных игр операциях и оказанных им услугах.

— В свою очередь, к информации, содержание которой будет направлено на организацию и (или) проведение азартных игр с использованием сети Интернет в нарушение требований законодательных актов, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса, будет установлено ограничение доступа, — говорит Юрий Писаков.

Лицензию на содержание виртуального казино может получить юрлицо, которое уже имеет лицензию на игорный бизнес и ведет эту деятельность не менее двух лет в Беларуси. При этом стаж руководителя или его заместителя должен быть не менее трех лет.

В лицензии должны быть указаны доменные имена сайтов, на которых будет осуществляться виртуальная игорная деятельность. МНС планирует создать реестр легальных интернет-ресурсов. Доступ к сайтам, которых не будет в данном реестре, будет ограничен.

Однако начальник управления подчеркивает, что это лишь проект указа и сейчас он находится на общественном обсуждении — будет ли норма в окончательном варианте документа, пока говорить рано.

Напомним, что МНС вынесло на общественное обсуждение проект указа, касающегося вопросов правового регулирования и внедрения новых технологий в сфере игорного бизнеса в части организации в режиме онлайн игр с использованием интернета. Обсуждение продлится до 26 сентября включительно.

В частности, проект указа предусматривает, что организовывать и проводить азартные игры посредством виртуального игорного заведения вправе только получившие специальное разрешение, то есть лицензию. Также предлагается установить обязательные требования и условия как для получения лицензии, так и для содержания такого заведения.

Кроме того, проект указа вводит запрет на допуск в казино (в том числе виртуальное) лиц младше 21 года. Министерство по налогам и сборам отмечает, что такое решение принято с учетом специфики деятельности в сфере игорного бизнеса и международного опыта.

Напоминаем, что с 28 августа вступили в силу нормы, позволяющие по решению суда (соответствующее заявление могут подать члены семьи или другие лица) ограничивать игроманов в посещении казино и участии в азартных играх.

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