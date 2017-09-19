В iOS 11 нашли десятки дизайнерских ляпов

19 сентября компания Apple выпустила финальную версию мобильной операционной системы — iOS 11. Дизайнер Райан Лау (Ryan Lau) нашел в ней десятки мелких недочетов, не характерных для Apple. Об этом сообщает издание Android Insider.



Фото: CNET

Например, в приложении почты заголовок над поиском не выровнен в один столбец с элементом поиска. По правилам разработки приложений для iOS 11 от Apple, расстояние от края экрана в случае с поиском и заголовком должно быть одинаковым.





Возникли вопросы и к надписи с датой вверху на вкладке «Сегодня». Она написана более жирным шрифтом в сравнении с датой в Apple Music. Кроме того, между днем недели и числом месяца нет запятой, хотя в приложении Apple Music она есть.





Приложение «Здоровье» также получилось не без изъянов. В двух разных вкладках пользователи могут столкнуться с различным расстоянием от края экрана до прокручиваемого списка.





Также недочеты обнаружились в приложениях App Store, Apple Music, «Фото», Apple Watch, а также в «Настройках» и виджетах. Общее количество ляпов в разборе Лау исчисляется десятками.

Дизайнер сравнил отдельные экраны обновленной ОС с аналогами из iOS 10 — многих проблем там не было. Специалист отметил, что финальный релиз iOS 11 все еще ощущается бета-версией.

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