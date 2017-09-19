Вчера Александр Лукашенко поддержал предоставление субъектам агроэкотуризма права оказывать дополнительные услуги, в том числе проводить свадьбы, банкеты, юбилеи. Также президент отметил, что «бывал в таких агроэкоусадьбах и видел, как отдыхают там люди. И это вполне нормальные заработки». Мы вспомнили, что в 2014 году Александр Лукашенко побывал в двух агроэкоусадьбах Воложинского района — «Михалово» и «Кони-пони», и хозяину последней даже посоветовал завести «кроме пони, с десяток коров».

REALTY.TUT.BY узнал, как сейчас обстоят дела в усадьбах «Михалово» и «Кони-пони» и что думают их хозяева о проведении свадеб.

" Свадьбами заниматься не будем"

Агроусадьбы «Михалово» и «Кони-пони» находятся в Воложинском районе, примерно в тридцати километрах от Минска. В 2014 году их в качестве удачного примера агроэкотуризма показали Александру Лукашенко, который посетил Минскую область с рабочим визитом.



Президент в агроусадьбе «Михалово». Фото: фрагмент сюжета БЕЛТА

— Я до сих пор руку не мою, — шутит по телефону Валерий Чехович, хозяин агроусадьбы «Михалово», в которую в 2014 году приезжал Александр Лукашенко. - Начинал президент с нас. Он поговорил с гостями, посмотрел павильон, гостевой дом. Потом Александр Григорьевич зашел в дом, поговорил с моей 90-летней мамой Ольгой Артемовной о здоровье. Она рассказал, чем мы занимаемся. А президент в ответ похвалил нас, сказал, что у нее хорошие дети — не сидят на шее, сами зарабатывают на хлеб.



Агроусадьба «Михалово». Фото: mihalovo.by



Фото: mihalovo.by

Валерий рассказывает, что как гостеприимный хозяин предлагал президенту чарку і шкварку.

— Так ему ничего не разрешили взять (охрана), даже сока березового не дали выпить, — с сожалением в голосе говорит Валерий Чехович.

После визита президента к усадьбе было много внимания.









— Все звонили и говорили, что видели нас по телевизору. Радовались… а может и завидовали. Если бы не кризис, то сказал бы, что нас сглазили. А если серьезно, то у нас все хорошо. Мы не специализировались на свадьбах, и не хотим с ними связываться. Гости к нам приезжают со своей едой, мы можем помочь им приготовить шашлыки, можем предложить домашние соленые огурцы и грибы. Но связываться с общепитом не хотим.

Валерий рассказал, что во время визита президент не давал каких-то советов.

— Они (делегация) пешочком прошлись в соседнюю агроусадьбу «Кони-пони», это совсем рядом с нами. Вот там он хозяину и посоветовал купить с десяток коров.

«Коров купили, свадьбам рады»

Хозяин агроусадьбы «Кони-пони» Александр Столярский подтвердил: коров по совету главы государства он действительно купил.



Президент во время визита в усадьбу «Кони-пони». Фото: фрагмент сюжета БЕЛТА

— У нас теперь шесть коров, из них три джерсейских, которые дают молоко самой высокой жирности, 7−8%. С момента визита президента хозяйство увеличилось. Достроили баню, купили профессиональную сыроварню и делаем твердые и мягкие сыры. У нас хороший ассортимент, который практически не продаем на сторону — гости все разметают. На выделенной нам земле сделали небольшой зоопарк — там ламы, павлины, страусы, свинки вьетнамские. Надеемся, что благодаря российским инвестициям он получит свое развитие.







Агроусадьба «Кони-пони». Фото: trofei.by



Фото: с личной страницы усадьбы во ВКонтакте



Фото: с личной страницы усадьбы во ВКонтакте

Александр Викторович рассказал, что в новостях слышал о том, что президент не возражает против проведения свадеб и банкетов.

— Нас эта новость обрадовала. Мы проводим как раз то, о чем говорил президент — проводим свадьбы, банкеты, праздники. У нас есть где погулять, есть беседка на 60 человек. За последние годы у нас сформировались собственные кулинарные «фишечки» — например, прекрасно готовим стейки из белорусского осетра. В целом могу сказать, что лето прошло очень удачно, считаем, что хорошо сработали.



Фото: с личной страницы усадьбы во ВКонтакте



Фото: с личной страницы усадьбы во ВКонтакте