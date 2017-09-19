Британские паралимпийцы укорачивали конечности, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками

Британские паралимпийцы преувеличивали свою инвалидность ради того, чтобы соревноваться с более слабыми соперниками, сообщает « Би-би-си ».



Кадр bbc.co.uk

Паралимпийцы проходят специальную комиссию, которая определяет, в каком классе спортсмены будут принимать участие. По информации BBC, британцы перед этой комиссией укорачивали себе конечности путем операций до нужной длины, чтобы заслужить право на выступление в более слабом классе, где принимают участие спортсмены без рук и ног вообще.

Также некоторые британцы выступали в соревнованиях на инвалидных колясках, хотя в жизни их не используют.

Сообщается, что случаи подобного обмана в сборной Великобритании носили массовый характер. Некоторые британские спортсмены даже отказывались от участия в соревнованиях, не желая быть участниками этой мошеннической схемы.

Сейчас расследованием этих случаев занимается Международный паралимпийский комитет (МПК).

Напомним, что до сентября 2017 МПК возглавлял британец Филипп Крейвен.

Международный паралимпийский комитет (МПК), комментируя информацию о махинациях британских спортсменов при прохождении классификационной комиссии, заявил о том, что нарушителей ожидают с. уровые наказания.

— МПК чрезвычайно серьезно относится ко всем обвинениям в манипуляции с классификациями, и каждый, кто будет признан виновным, может быть отстранен на срок до 2 лет. МПК на регулярной основе работает с независимым юридически консультантом, чтобы рассматривать ряд утверждений, которые, на наш взгляд, заслуживают дальнейшего расследования, — приводит Р-Спорт комментарий МПК.

Сообщается также, что бронзовый призер Паралимпиады-2012 в Лондоне в эстафете 4×100 метров и обладательница серебра Игр-2012 на дистанции 200 метров британка Бэтани Вудворд заявила Би-би-си, что отказывается от медали в эстафете, так как одна из ее партнеров по команде «дала им нечестное преимущество».