В Сеть попали финальные характеристики и цены еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Huawei — Mate 10 и Mate 10 Pro. Об этом сообщает Gizmochina.



Huawei Mate 10

Диагональ дисплеев обоих смартфонов, скорее всего, будет практически идентичной — 5,99 дюйма в Mate 10 и 6 дюймов в Mate 10 Pro. При этом дисплей Pro-модели чуть шире. Соотношение сторон обоих экранов, вероятно, составит 18:9.

«Младший» Huawei Mate 10 поступит в продажу в трех модификациях. Процессором во всех версиях выступит 10-нм чип собственной разработки Huawei под названием Kirin 970. Сканер отпечатков пальцев разместится на фронтальной стороне девайса.

Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти будет продаваться за 650 долларов, модель с 6/128 ГБ памяти — за 744 долларов, а модификация с 6/256 ГБ памяти оценят в 850 долларов. Емкость аккумулятора во всех моделях — 4200 мАч (есть поддержка технологии ускоренной зарядки).



Huawei Mate 10 Pro

Премиальный Mate 10 Pro также будет базироваться на процессоре Kirin 970 и получит технологию защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Сканер отпечатков расположится на задней стороне смартфона, а емкость встроенной батареи составит 4200 мАч.

Модификация с 6/64 ГБ памяти оценят в 835 долларов, модель с 6/128 ГБ памяти — в 914 долларов. Модель с 6/256 ГБ памяти будет стоить 1042 долларов, топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища — 1138 долларов.

Напомним: официальная презентация новинок пройдет 16 сентября в Мюнхене.

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