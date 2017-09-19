ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Сеть "утекли" цены и финальные характеристики флагманов Huawei Mate 10 и Mate 10 Pro

20.09.2017 17:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В Сеть попали финальные характеристики и цены еще не анонсированных флагманских смартфонов компании Huawei — Mate 10 и Mate 10 Pro. Об этом сообщает Gizmochina.


Huawei Mate 10

Диагональ дисплеев обоих смартфонов, скорее всего, будет практически идентичной — 5,99 дюйма в Mate 10 и 6 дюймов в Mate 10 Pro. При этом дисплей Pro-модели чуть шире. Соотношение сторон обоих экранов, вероятно, составит 18:9.

«Младший» Huawei Mate 10 поступит в продажу в трех модификациях. Процессором во всех версиях выступит 10-нм чип собственной разработки Huawei под названием Kirin 970. Сканер отпечатков пальцев разместится на фронтальной стороне девайса.

Версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти будет продаваться за 650 долларов, модель с 6/128 ГБ памяти — за 744 долларов, а модификация с 6/256 ГБ памяти оценят в 850 долларов. Емкость аккумулятора во всех моделях — 4200 мАч (есть поддержка технологии ускоренной зарядки).


Huawei Mate 10 Pro

Премиальный Mate 10 Pro также будет базироваться на процессоре Kirin 970 и получит технологию защиты от воды и пыли по стандарту IP67. Сканер отпечатков расположится на задней стороне смартфона, а емкость встроенной батареи составит 4200 мАч.

Модификация с 6/64 ГБ памяти оценят в 835 долларов, модель с 6/128 ГБ памяти — в 914 долларов. Модель с 6/256 ГБ памяти будет стоить 1042 долларов, топовая версия с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища — 1138 долларов.

Напомним: официальная презентация новинок пройдет 16 сентября в Мюнхене.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны компании Huawei.

 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официальная презентация новинок пройдет 16 сентября в Мюнхене.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Договор о запрете ядерного оружие поддержали более 50 стран
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика