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7 фактов о районе Беларуси, где безработица одна из самых низких в мире
В Беларуси хоть и
На начало августа в Стародорожском районе было всего 12 официальных безработных. Это на 14,3% меньше, чем на начало июля. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,1%. Это самый низкий показатель среди всех районов Беларуси.
— Нам еще не удалось победить безработицу. На 1 сентября было 18 безработных. Это естественный процесс: кто-то увольняется, кто-то снимается с учета. Это «бегающие» цифры, — говорит заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Стародорожского райисполкома Наталья Усик. — Я думаю, что незарегистрированных безработных больше, потому что часть населения уезжает на заработки в Российскую Федерацию. Но это мы никак не можем отследить. Это право человека, где ему работать.
Специалист рассказывает, что в начале года безработных было больше: на 1 февраля — 28 человек, а на 1 марта — 34.
— Действие оказала комиссия по трудоустройству незанятого населения, которая ежедневно работала в течение двух месяцев. В первые дни приходило по 20−30 человек. Высылали письма тем гражданам, которые нигде не были заняты, — отмечает специалист. — Помогли изменения, которые были внесены в закон о занятости. Люди сейчас держатся за свою работу. Стали, наверное, более обдуманно идти на работу.
Среди безработных, к примеру, 3 человека с высшим образованием (юрист, бывший военнослужащий и экономист), еще двое — с профессионально-техническим, остальные — с общим средним.
На одного безработного — почти по 13 вакансий
На начало сентября в районе
Вальщику леса в Стародорожском опытном лесхозе готовы платить 590 рублей, ветврачу в ООО «Профитагро» — 650 рублей, главному ветврачу в филиале ПСХ «Синегово» и трактористу-машинисту в ОАО «Стародорожский райагросервис» — 700 рублей, главному зоотехнику в ООО «Профитагро» — 850 рублей, а главному инженеру в ОАО Стародорожский райагросервис — 1000 рублей.
На «минималку» готовы взять ветврача в Стародорожское райпо, врача-специалиста в Стародорожскую центральную районную больницу, дворника в гимназию № 1 в Старых Дорогах, заведующего Стародорожскую районную центральную библиотеку, психолога в Стародорожскую центральную районную больницу.
Почтальону с рабочим днем в 4,25 часа предлагают зарплату в 127,3 рубля.
— У нас на сегодня есть достаточное количество вакансий в районе. Но наблюдается дисбаланс, вакансии не всегда соответствуют запросам официально зарегистрированных безработных, — отмечает Наталья Усик. — К примеру, у безработного высшее образование юриста или экономиста, но такой вакансий у нас нет. А есть вакансия дорожного рабочего. А человек стремится найти вакансию по своей специальности.
Перевыполнили план по новым рабочим местам
В районе в первом полугодии перевыполнили план по созданию новых рабочих — 47 вместо 30 запланированных.
Напомним, большинство регионов
Середнячок по зарплате
В июле в районе зарабатывали в среднем 677,8 рубля до уплаты налогов (данные без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности). С начала года средние заработки здесь выросли на 11,5%. По этому показателю район держится в середнячках в Минской области.
Стали меньше тратить в магазинах и на рынках
Жители Стародорожского района стали меньше тратить денег на покупки. Так, в январе-июле розничный товарооборот составил 31,9 миллиона рублей. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на походы в кафе и столовые за год также сократились.
Сколько построили жилья
В январе-июле в Стародорожском районе ввели в строй 3147 кв. метров общей площади жилья. Это на 56,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Меньше за 7 месяцев этого года построили жилья только в Копыльском, Крупском и Любанском районах.
Налоговую инспекцию в районе реорганизовали
Инспекцию МНС по Стародорожскому району с 1 сентября
В районе одно убыточное предприятие
— У нас сельскохозяйственный район. Из крупных организаций — Стародорожский опытный лесхоз, Стародорожское райпо, Стародорожский механический завод и ООО «Формэль», где больше всего работает специалистов, — отмечает Наталья Усик.
В районе работает одно убыточное предприятие, год назад их было 9.
Показатель по просроченной задолженности по кредитам и займам в районе одна из самых низких в Минской области — 1,4 миллиона рублей. Лучше этот показатель только в Дзержинском районе, где задолженность отсутствует.
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FINANCE.TUT.BY составил топ-6 фактов о самом "работящем" районе Беларуси.
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