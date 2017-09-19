7 фактов о районе Беларуси, где безработица одна из самых низких в мире

В Беларуси хоть и не удалось победить к 1 мая безработицу, но в стране уже пятый месяц подряд сокращается число нетрудоустроенных. Ниже всего уровень безработицы в Стародорожском районе — 0,1% от экономически активного населения. Это один из самых низких показателей в мире. Так, по данным Международной организации труда, ниже всего уровень зарегистрированной безработицы в Катаре — 0,2%. FINANCE.TUT.BY составил топ-7 фактов о самом «работящем» районе Беларуси.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

На начало августа в Стародорожском районе было всего 12 официальных безработных. Это на 14,3% меньше, чем на начало июля. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,1%. Это самый низкий показатель среди всех районов Беларуси.

— Нам еще не удалось победить безработицу. На 1 сентября было 18 безработных. Это естественный процесс: кто-то увольняется, кто-то снимается с учета. Это «бегающие» цифры, — говорит заместитель начальника управления по труду, занятости и соцзащите Стародорожского райисполкома Наталья Усик. — Я думаю, что незарегистрированных безработных больше, потому что часть населения уезжает на заработки в Российскую Федерацию. Но это мы никак не можем отследить. Это право человека, где ему работать.

Специалист рассказывает, что в начале года безработных было больше: на 1 февраля — 28 человек, а на 1 марта — 34.

— Действие оказала комиссия по трудоустройству незанятого населения, которая ежедневно работала в течение двух месяцев. В первые дни приходило по 20−30 человек. Высылали письма тем гражданам, которые нигде не были заняты, — отмечает специалист. — Помогли изменения, которые были внесены в закон о занятости. Люди сейчас держатся за свою работу. Стали, наверное, более обдуманно идти на работу.

Среди безработных, к примеру, 3 человека с высшим образованием (юрист, бывший военнослужащий и экономист), еще двое — с профессионально-техническим, остальные — с общим средним.

На одного безработного — почти по 13 вакансий

На начало сентября в районе было 226 вакансий. Зарплату в 400 рублей, например, предлагали агроному в ОАО «Арэса-агро», бухгалтеру в КУП «Стародорожский районный комбинат бытового обслуживания», дорожному рабочему 4 разряда в КУП «Стародорожский ремонтно-строительный участок».

Вальщику леса в Стародорожском опытном лесхозе готовы платить 590 рублей, ветврачу в ООО «Профитагро» — 650 рублей, главному ветврачу в филиале ПСХ «Синегово» и трактористу-машинисту в ОАО «Стародорожский райагросервис» — 700 рублей, главному зоотехнику в ООО «Профитагро» — 850 рублей, а главному инженеру в ОАО Стародорожский райагросервис — 1000 рублей.

На «минималку» готовы взять ветврача в Стародорожское райпо, врача-специалиста в Стародорожскую центральную районную больницу, дворника в гимназию № 1 в Старых Дорогах, заведующего Стародорожскую районную центральную библиотеку, психолога в Стародорожскую центральную районную больницу.

Почтальону с рабочим днем в 4,25 часа предлагают зарплату в 127,3 рубля.

— У нас на сегодня есть достаточное количество вакансий в районе. Но наблюдается дисбаланс, вакансии не всегда соответствуют запросам официально зарегистрированных безработных, — отмечает Наталья Усик. — К примеру, у безработного высшее образование юриста или экономиста, но такой вакансий у нас нет. А есть вакансия дорожного рабочего. А человек стремится найти вакансию по своей специальности.

Перевыполнили план по новым рабочим местам

В районе в первом полугодии перевыполнили план по созданию новых рабочих — 47 вместо 30 запланированных.

Напомним, большинство регионов не выполнило в первом полугодии план по созданию новых рабочих мест. В январе-июне в стране создали 30 808 мест, а планировалось — 33,3 тысячи.

Середнячок по зарплате

В июле в районе зарабатывали в среднем 677,8 рубля до уплаты налогов (данные без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности). С начала года средние заработки здесь выросли на 11,5%. По этому показателю район держится в середнячках в Минской области.

Стали меньше тратить в магазинах и на рынках

Жители Стародорожского района стали меньше тратить денег на покупки. Так, в январе-июле розничный товарооборот составил 31,9 миллиона рублей. Это на 1,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на походы в кафе и столовые за год также сократились.

Сколько построили жилья

В январе-июле в Стародорожском районе ввели в строй 3147 кв. метров общей площади жилья. Это на 56,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Меньше за 7 месяцев этого года построили жилья только в Копыльском, Крупском и Любанском районах.

Налоговую инспекцию в районе реорганизовали

Инспекцию МНС по Стародорожскому району с 1 сентября присоединили к инспекции по Слуцкому району. В реорганизованной инспекции создали управления по работе с плательщиками.

В районе одно убыточное предприятие

— У нас сельскохозяйственный район. Из крупных организаций — Стародорожский опытный лесхоз, Стародорожское райпо, Стародорожский механический завод и ООО «Формэль», где больше всего работает специалистов, — отмечает Наталья Усик.

В районе работает одно убыточное предприятие, год назад их было 9.

Показатель по просроченной задолженности по кредитам и займам в районе одна из самых низких в Минской области — 1,4 миллиона рублей. Лучше этот показатель только в Дзержинском районе, где задолженность отсутствует.