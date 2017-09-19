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МАРТ предлагает разрешить ИП и юрлицам продавать товары через соцсети

20.09.2017 18:33 — Разное | Tut.by  
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли выступает за то, чтобы разрешить ИП и юрлицам продавать товар через соцсети, сообщила сегодня начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская на второй конференции производителей и продавцов Trade Dialog, передает БЕЛТА. По ее словам, такая возможность возможна при соблюдении требований законодательства о торговле и защите прав потребителей.

«Поступают предложения бизнеса в части упрощения и упразднения излишнего регулирования интернет-торговли. С учетом необходимости создания условий для развития отечественной e-commerce нужно уходить от жесткого регулирования. Например, необходимо создать условия для более активного развития так называемых маркетплейсов (онлайн-маркетов). Это своего рода торговые центры, в которых размещены небольшие магазины, только в интернете», — рассказала Виолетта Брезовская.

Специалист также сообщила, что в проекте обновленного закона «О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике Беларусь» введена новая форма торговли — дистанционная. «Это торговля, которая осуществляется без контакта продавца и покупателя. Также одно из требований, которое будет установлено для интернет-торговли, — заказ на приобретение товара только через электронную корзину. Это и защита прав потребителей, и прозрачность продавца», — пояснила начальник управления.

 
 
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В ведомстве убеждены, что для развития отечественной e-commerce нужно уходить от жесткого регулирования.

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