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Белорусские iPhone 8 - одни из самых дорогих в мире
Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Беларуси можно будет уже в эту пятницу,
Итак, iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить в Беларуси 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется белорусу в 2469 рублей.
iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей.
Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире. Смотрите, как его стоимость в долларах сопоставима с ценами в других странах.
А стоимость iPhone 8 Plus в Беларуси и вовсе стала абсолютным мировым лидером:
Смотрите, сколько стоят у нас предыдущие модели смартфонов Apple:
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Предзаказ на новинки Apple откроется уже завтра.
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