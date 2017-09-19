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Белорусские iPhone 8 - одни из самых дорогих в мире

20.09.2017 18:45 — Разное | Tut.by  
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Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Беларуси можно будет уже в эту пятницу, но неофициально. Официально же устройства появятся чуть позже и по другим ценам. Информацией об этом с нами поделился авторизованный реселлер Apple в Минске — сafeConnect, который уже завтра открывает предзаказ на новинки «яблочной» компании.


Итак, iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить в Беларуси 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется белорусу в 2469 рублей.

iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей.

Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире. Смотрите, как его стоимость в долларах сопоставима с ценами в других странах.

iPhone 8 64 ГБ Цены в долларах США
Венгрия 1029
Беларусь 1005
Италия 1002
Индия 1000
Россия 988
Польша 973
Франция 966
Германия 954
Великобритания 927
Китай 901
Австралия 864
Сингапур 852
ОАЭ 776
Гонконг 767
Канада 761
Япония 715
США 699

А стоимость iPhone 8 Plus в Беларуси и вовсе стала абсолютным мировым лидером:

iPhone 8 Plus 64 ГБ Цены в долларах США
Беларусь 1200
Венгрия 1180
Индия 1141
Италия 1133
Россия 1127
Польша 1112
Франция 1098
Германия 1086
Великобритания 1059
Китай 1024
Австралия 985
Сингапур 971
ОАЭ 885
Гонконг 882
Канада 867
Япония 814
США 799

Смотрите, сколько стоят у нас предыдущие модели смартфонов Apple:

 
Теги: Минск
 
 
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