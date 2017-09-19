Белорусские iPhone 8 - одни из самых дорогих в мире

Купить iPhone 8 и iPhone 8 Plus в Беларуси можно будет уже в эту пятницу, но неофициально . Официально же устройства появятся чуть позже и по другим ценам. Информацией об этом с нами поделился авторизованный реселлер Apple в Минске — сafeConnect , который уже завтра открывает предзаказ на новинки «яблочной» компании.





Итак, iPhone 8 с 64 ГБ памяти будет стоить в Беларуси 1949 рублей (примерно 1005 долларов по текущему курсу). Версия с 256 ГБ памяти обойдется белорусу в 2469 рублей.

iPhone 8 Plus с 64 ГБ будет официально стоить в Беларуси 2329 рублей, 256 ГБ версия — 2759 рублей.

Таким образом, «белорусский» iPhone 8 стал одним из самых дорогих в мире. Смотрите, как его стоимость в долларах сопоставима с ценами в других странах.

iPhone 8 64 ГБ Цены в долларах США Венгрия 1029 Беларусь 1005 Италия 1002 Индия 1000 Россия 988 Польша 973 Франция 966 Германия 954 Великобритания 927 Китай 901 Австралия 864 Сингапур 852 ОАЭ 776 Гонконг 767 Канада 761 Япония 715 США 699

А стоимость iPhone 8 Plus в Беларуси и вовсе стала абсолютным мировым лидером:

iPhone 8 Plus 64 ГБ Цены в долларах США Беларусь 1200 Венгрия 1180 Индия 1141 Италия 1133 Россия 1127 Польша 1112 Франция 1098 Германия 1086 Великобритания 1059 Китай 1024 Австралия 985 Сингапур 971 ОАЭ 885 Гонконг 882 Канада 867 Япония 814 США 799

Смотрите, сколько стоят у нас предыдущие модели смартфонов Apple: