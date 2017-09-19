Оградить бизнес от ошибок. Президент подписал указ о создании института налогового консультирования

Александр Лукашенко подписал Указ № 338 «О налоговом консультировании», который внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



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Как говорится в сообщении, это позволит оградить бизнес от ошибок и нарушений налогового законодательства, снизить коррупционные риски в сфере налогообложения.

Институт налоговых консультантов создается в Беларуси с учетом положительного зарубежного опыта. Правом оказания таких услуг наделяются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, имеющие в своем штате не менее одного налогового консультанта. При этом работать в такой должности специалист сможет после сдачи квалификационного экзамена в Министерстве по налогам и сборам и получения аттестата налогового консультанта.

Помимо консультирования данные специалисты будут вправе оказывать услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета, составлению отчетности, представлению интересов консультируемых лиц в государственных органах и организациях.

Обращение к налоговым консультантам будет носить сугубо добровольный характер и ни в коем случае не будет навязываться предпринимателям и организациям.

В соответствии с документом на налоговых консультантов возлагается полная материальная ответственность за качество и результат их деятельности, а возможные риски причинения вреда подлежат обязательному страхованию.

Издание Указа будет способствовать правильному исчислению субъектами хозяйствования налогов, позволит снизить вероятность совершения налоговых правонарушений, минимизировать издержки бизнеса по уплате пеней и штрафов за данные нарушения.

Напомним, проект указа о налоговом консультировании Министерство по налогам и сборам вынесло на общественное обсуждение в мае прошлого года.

Встречаясь на минувшей неделе с главой МНС Сергеем Наливайко президент высказал определенную настороженность в связи с данным проектом нормативного правового акта. «Чтобы мы не легализовали платную деятельность ваших подчиненных, и они за это еще будут деньги брать, а потом забудут, что люди государственные, что надо на государство работать. А пойдут за деньги консультировать, еще подталкивать, проталкивать кого-то, и мы вот таким образом легализуем эту жульническую деятельность», — отметил президент .

Недовольство введением в Беларуси налоговых консультантов ранее высказывали индивидуальные предприниматели, которые просили отложить принятие указа. «У нас электронное декларирование сейчас „по желанию“, и подписка на журнал МНС. Так будет и с налоговым консультантом», — отмечали ИП.