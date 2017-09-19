ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новое поколение Subaru XV появится на рынке ТС в октябре и будет оснащаться комплексом EyeSight

20.09.2017 19:10 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В российском представительстве Subaru озвучили цены и дату выхода нового поколения кросс-хэтчбека XV, показанного минувшей весной в Женеве — к дилерам в соседней стране новинка начнет поступать 25 октября этого года. К этому времени автомобили должны появиться и в Беларуси.


Новый XV будет предлагаться с двумя бензиновыми оппозитными «четверками» на выбор — объемом 1,6 л (114 лошадиных сил) и 2 л (150 сил). Трансмиссия во всех случаях — вариатор и постоянный полный привод. Цены начинаются от 1 млн 599 тысяч российских рублей (около 27 500 долларов по текущему курсу) за версию с 1,6-литровым мотором и от 1 769 900 рублей за двухлитровый XV.


Новый XV станет первой моделью Subaru на нашем рынке, оснащенной комплексом систем помощи водителю EyeSight, который включает адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе и оценки усталости водителя. В «базе» у такой версии XV будут светодиодные фары и дневные ходовые огни, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, релинги и другие опции.

 
 
Ссылка на источник 53
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Subaru XV для рынка Таможенного Союза получит систему помощи водителю EyeSight, которая включает адаптивный круиз-контроль и функцию удержания полосы движения.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика