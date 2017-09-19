Новое поколение Subaru XV появится на рынке ТС в октябре и будет оснащаться комплексом EyeSight

В российском представительстве Subaru озвучили цены и дату выхода нового поколения кросс-хэтчбека XV , показанного минувшей весной в Женеве — к дилерам в соседней стране новинка начнет поступать 25 октября этого года. К этому времени автомобили должны появиться и в Беларуси.





Новый XV будет предлагаться с двумя бензиновыми оппозитными «четверками» на выбор — объемом 1,6 л (114 лошадиных сил) и 2 л (150 сил). Трансмиссия во всех случаях — вариатор и постоянный полный привод. Цены начинаются от 1 млн 599 тысяч российских рублей (около 27 500 долларов по текущему курсу) за версию с 1,6-литровым мотором и от 1 769 900 рублей за двухлитровый XV.





Новый XV станет первой моделью Subaru на нашем рынке, оснащенной комплексом систем помощи водителю EyeSight, который включает адаптивный круиз-контроль, функции автоматического торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе и оценки усталости водителя. В «базе» у такой версии XV будут светодиодные фары и дневные ходовые огни, подогрев рулевого колеса, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида, релинги и другие опции.