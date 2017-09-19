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Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на ЧМ по велоспорту

20.09.2017 19:05 — Разное | Tut.by  
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Белорус Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене.


Team Sky

Кириенко очень хорошо прошел равнинный участок, уступив лишь заведомому фавориту Тому Дюмолену из Нидерландов. В другие годы такой темп позволил бы белорусу выиграть медаль, но на этот раз организаторы сделали финиш в крутую трехкилометровую гору. Кириенко прошел ее лучше многих специалистов раздельного старта, но потерял время по отношению к спортсменам с хорошей горной подготовкой.

В итоге уверенную победу праздновал Том Дюмолен. Вторым стал словенец Примож Роглич, уступивший победителю 57 секунд. Третье место занял британец Крис Фрум. Кириенко отделили от подиума лишь семь секунд. Всего на старт вышли 64 спортсмена.

Напомним, что ранее Кириенко выиграл бронзовую медаль в командной гонке.

 
 
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Белорус Василий Кириенко занял пятое место в гонке с раздельным стартом на чемпионате мира по велоспорту на шоссе в норвежском Бергене.

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