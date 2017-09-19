Как пенсии белорусов выглядят на фоне соседних стран

Средняя пенсия в Беларуси, по официальной статистике, составляет 298 рублей. Больше всего эти выплаты у минчан — 316 рублей, а меньше всего — в Брестской области (284 рубля). FINANCE.TUT.BY посмотрел, как пенсии белорусов выглядят на фоне выплат в соседних странах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В Беларуси средний размер назначенных пенсий в 2,1 раза превышал бюджет прожиточного минимума для пенсионеров. Напомним, программой социально-экономического развития страны на ближайшую пятилетку запланировано , что средняя пенсия по возрасту к 2020 году будет не ниже отметки в 40% от средней зарплаты по стране.

Трудовые пенсии в Беларуси перерасчитывают не реже одного раза в год. В нынешнем году их еще не пересматривали. Напомним, с 1 августа в Беларуси выросли минимальные трудовые и социальные пенсии. С августа также подняли надбавки к минимальным трудовым пенсиям.

В России средний размер назначенной ежемесячной пенсии в июле увеличился в номинальном выражении на 4,1% по сравнению с июлем 2016 года и составил 430 белорусских рублей (все суммы в тексте пересчитаны в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 20 сентября).

Ранее сообщалось , что в России пенсии в реальном выражении расти в ближайшие годы не будут и даже сократятся. Так, в базовом сценарии, на основе которого готовится бюджет, пенсии снижаются на 0,7% в 2018 году и по 0,6% в 2019—2020 годы. Причина падения пенсий — отказ от их индексации работающим пенсионерам (их в России около 10 млн, по данным Росстата).

Средний размер пенсии в Украине составляет 140 рублей, а минимальная выплата — 98 рублей. При этом средний размер пенсии судьи — больше 1630 рублей, парламентарии на заслуженном отдыхе получают в среднем 1110 рублей, а прокуроры — около 740 рублей. Связано это с тем, что указанные категории выходят на пенсию по специальным законам.

В Украине хотят постепенно повысить минимальный страховой стаж к 2028 году до 35 лет. Уже со следующего года он должен увеличиться до 25 лет.

У нашего соседа по ЕАЭС — Казахстана — средний размер пенсии на 1 сентября достиг 375 рублей.

Средняя пенсия по старости в Литве составляет около 670 рублей. С начала этого года эти выплаты повысились примерно на 47 рублей. С января следующего года из-за индексации они должны возрасти до 768 рублей.

В Латвии в первом полугодии этого года средняя пенсия по старости составила 707 рублей. Это примерно на 20 рублей больше, чем в прошлом году в среднем. Сейчас минимальная пенсия в Латвии составляет 165 рублей в месяц, в октябре она будет увеличена на 7 рублей.

В Эстонии во втором квартале этого года средняя пенсия по старости была на уровне 950 рублей в месяц. Это на 4,7% больше, чем годом ранее.

В Польше минимальная пенсия составляет 540 рублей на руки.