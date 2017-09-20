Новый антитабачный закон внесут правительству до 25 сентября





Проект обновленного декрета №28 "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий" планируется внести в правительство до 25 сентября.

"Проект обновленного декрета №28 опять на нашей площадке. До 25 сентября мы внесем его в правительство. Нормы заложены те же, что мы отработали по итогам обсуждения с населением. Так, было много предложений по ограничению мест для курения. Из 500 обращений примерно половина предлагала запретить курение в лоджиях, на балконах. Этот запрет есть в документе", - сообщила начальник управления торговли, промышленного и агропромышленного комплекса МАРТ Виолетта Брезовская. Также проект обновленного декрета предполагает запрет продажи табачных изделий в специализированных киосках, пишет БЕЛТА .

"Большая часть предложений граждан была связана с тем, что если декрет направлен на ограничение потребления табачных изделий, то почему у нас в стране с яркими вывесками стоят киоски "Табак", - пояснила Виолетта Брезовская. Она рассказала, при каких условиях табачный киоск сможет продолжить работать: "Если проект будет поддержан и будет установлен запрет на работу специализированных табачных киосков, то они смогут работать, если процент табачных изделий в товарообороте будет менее 80%".