УЕФА назвал арены, которые примут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году

УЕФА назвал стадионы, на которых пройдут финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы в 2019 году.

Вопреки опубликованной накануне информации испанского издания As, финал Лиги чемпионов-2018/19 примет не столица Азербайджана, а мадридский стадион «Метрополитано», который является новой домашней ареной «Атлетико», отмечает официальный сайт УЕФА.

Главный трофей следующего розыгрыша Лиги чемпионов будет разыгран 1 июня 2019 года. Стадион «Метрополитано», где состоится решающий поединок, был открыт в сентябре 2017 года. Новая арена возведена на месте старого стадиона «Атлетико» — «Олимпико». В день официального открытия «Метрополитано» мадридцы с минимальным счетом одолели «Малагу».

Мадрид станет вторым после Лондона городом, где прошло пять или больше финалов, и четвертым после Амстердама, Парижа и Мюнхена, где финалы проводились на разных стадионах. Ранее мадридский стадион «Сантьяго Бернабеу» принял четыре финала Кубка чемпионов / Лиги чемпионов — в 1957, 1969, 1980 и 2010 годах.

Финал же Лиги чемпионов 2018 года состоится 26 мая на киевском стадионе «Олимпийский».

Что касается столицы Азербайджана Баку, то она также не осталась в накладе и примет финал Лиги Европы 2019 года. Поединок состоится 29 мая на Олимпийском стадионе. Ранее столица Азербайджана не проводила матчи такого калибра. Арена была построена к Европейским играм 2015 года. Во время ЕВРО-2020 стадион в Баку примет три матча группового этапа и четвертьфинал.

Ранее Олимпийский стадион в Баку принимал поединки финальной стадии ЧЕ-2016 среди юношей до 17 лет. На матч открытия Азербайджан — Польша здесь собрались рекордные для турнира 33 тысячи болельщиков. Баку также принимал ЧМ-2012 среди девушек до 17 лет и финальный турнир Кубка УЕФА-2014 по футзалу.

В 2018 году финал Лиги Европы УЕФА пройдет 16 мая на «Стад-де-Лион».