Сборные Беларуси по теннису узнали соперников на старте сезона 2018 года

Сегодня в Лондоне прошла жеребьевка первых стадий теннисных командных турниров 2018 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Женская сборная Беларуси в первом раунде следующего сезона Мировой группы Кубка Федерации 10−11 февраля примет в Минске команду Германии. Сейчас белорусская дружина занимает второе место в мировом командном рейтинге вслед за Чехией, а сборная Германии находится на шестой позиции.

В нынешнем сезоне сборная Беларуси впервые в истории пробилась в финал главного командного турнира и 11−12 ноября на корте минской «Чижовка-Арены» примет в решающем матче команду США, которая 17 раз становилась победителем этого турнира.

Мужская сборная Беларуси 2−4 февраля в первом раунде первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса сыграет в гостях у теннисистов Австрии. Соперники хорошо знают друг друга: во втором раунде нынешнего сезона они встречались между собой в Минске, и тогда белорусы одержали победу со счетом 3:1.

На данный момент сборная Беларуси находится на 25-м месте, а команда Австрии занимает 36-ю строку в рейтинге Кубка Дэвиса.