В Могилеве после тридцатилетнего перерыва пройдет марафон

Участие нескольких тысяч спортсменов ожидают организаторы «Могилевского Мебелаин марафона», который намечен на 1 октября. Об этом было заявлено на прошедшей 20 сентября пресс-конференции представителей оргкомитета состязания.

В Могилеве последний раз марафон проводился 12 июня 1987 года. Это был чемпионат СССР по марафону, и в нем принимали участие только профессиональные спортсмены. «Главное же в нашем предстоящем марафоне не достижение каких-то спортивных результатов, а привлечение людей в массовое спортивное движение. Приобщение нашего населения к здоровому образу жизни, в частности к бегу», — заявил начальник управления спорта и туризма Могилевского облисполкома Виктор Степанов.

Участники забега могут выбрать дистанцию по своим силам и желанию. Так, предусмотрены расстояния 42 км, 10 км и 4 км. Для победителей марафонской дистанции, а это шесть мужчин и шесть женщин, генеральный спонсор — иностранное общество с ограниченной ответственностью «Мебелаин» — предусмотрел денежные призы. К примеру, марафонцы, взявшие первые места, получат по 2000 рублей. Также денежные награды ожидают тех, кто прибежит первым, вторым или третьим в возрастной категории — 18−29, 30−39, 40−49, 50−59, 60 лет и старше.

На дистанции 10 км будут состязаться спортсмены 16−19, 20−29, 30−39, 40−49, 50−59, 60 лет и старше. Призы получат мужчины и женщины, которые займут в итоговом протоколе с первой по пятую строчки.

Награды достанутся также мужчинам и женщинам, юношам и девушкам, занявшим первое, второе и третье места в абсолютном первенстве на дистанции 4 км. Кроме того, первые тысячу финишеров получат памятную медаль, а остальные — сертификаты об участии.

По словам Степанова, заявки на участие в забеге поступили из всех областей Беларуси, а также из России, Польши, Израиля, Италии. На марафонской дистанции себя смогут показать 300 спортсменов, а всего в «Могилевском Мебелаин марафоне» примут участие от трех до пяти тысяч бегунов, полагают организаторы.

Для тех, кто побежит марафонскую дистанцию и дистанцию 10 км, предусмотрен стартовый взнос — 15 и 10 рублей соответственно. Они получат так называемый стартовый комплект, в который входят фирменная майка, памятная медаль, вода на финише и сопутствующая атрибутика. В номере каждого участника будет установлен чип, который позволит максимально точно определить время, затраченное на преодоление дистанции.

Такой же номер с чипом может быть и у участников забега на 4 км, за что нужно заплатить стартовый взнос в размере 5 рублей. Если же человек хочет просто получить номер и самостоятельно отследить свое время, то участие абсолютно бесплатное при регистрации на сайте состязания 42 195.by до 28 сентября или 29−30 сентября на месте выдачи стартовых номеров.

Марафон пройдет по центральным улицам города, на которых будет полностью или частично перекрыто движение. Во время проведения марафона также состоятся различные культурно-массовые мероприятия.