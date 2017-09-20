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В шаге от рекорда. "Реал" не смог забить "Бетису", прервав серию из 73 матчей с голами

21.09.2017 01:07 — Разное | Tut.by  
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Мадридский «Реал» проиграл на своем поле «Бетису» (0:1) в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.


Reuters

Впервые после дисквалификации вышел на поле Криштиану Роналду, но отличиться португалец, как и его партнеры, не смог. Отлично играл в воротах голкипер «Бетиса» Антонио Адан, к слову, начинавший карьеру в «Реале». А на четвертой добавленной минуте парагвайский форвард «бело-зеленых» Антонио Санабриа головой отправил мяч в ворота Кейлора Наваса.

Таким образом, «сливочные» прервали свою серию из 73 официальных матчей, в которых команда Зинедина Зидана поражала ворота соперника. Последний раз «Реал» не забивал 26 апреля 2016 года в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Мадридцы смогли повторить, но не побили рекорд бразильского «Сантоса», установленный еще в начале 1960-х годов.

К слову, «Реал» пока не одержал ни одной домашней победы в нынешнем чемпионате Испании. Действующие обладатели трофея побеждали лишь в гостях. Сейчас клуб из Мадрида идет на седьмом месте, уступая «Барселоне» уже семь баллов.

 
 
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Мадридский "Реал" проиграл на своем поле "Бетису" (0:1) в матче пятого тура чемпионата Испании по футболу.

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