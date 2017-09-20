Стали известны базовые ставки единого налога за деятельность, под которую не нужно открывать ИП

Стали известные базовые ставки единого налога, которые будут применяться для видов деятельности, под которые не нужно открывать ИП. Напомним, в Беларуси расширили список видов деятельности, для занятия которыми физлицам не нужно регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Изменения приняты президентским указом № 337 «О регулировании деятельности физических лиц», который сегодня был опубликован на национальном правовом интернет-портале.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

В президентском указе говорится, что областные и Минский городской Советы депутатов устанавливают ставки единого налога за месяц в пределах его базовых ставок, которые прописаны в документе. В регионах в течение месяца после официального опубликования указа должны установить ставки единого налога.

К примеру, в Минске за ремонт обуви ставка должна быть в диапазоне от 25 до 86 рублей, а в областных городах — от 20 до 86 рублей. В каждом регионе будут устанавливать свои ставки ежемесячного единого налога.

При этом размер ставок единого налога не может быть больше верхнего предела базовых ставок, установленных президентским указом, поясняли ранее в МНС.

Размеры базовых ставок единого налога, рублей в месяц Вид деятельности Минск, Минский район, Брест, Витебск, Гомель, Гродно, Могилев Барановичи, Бобруйск, Борисов, Жлобин, Жодино, Лида, Мозырь, Молодечно, Новополоцк, Орша, Пинск, Полоцк, Речица, Светлогорск, Слуцк, Солигорск другие населенные пункты Реализация

хлебобулочных и кондитерских

изделий,

готовой

кулинарной

продукции 16−97 15−60 10−60 Предоставление

физлицам жилых помещений, садовых домиков, дач для

краткосрочного

проживания (за каждое жилое

помещение, садовый домик, дачу) 52−145 42−145 23−120 Работы и услуги по дизайну интерьеров, графическому дизайну, оформлению (украшению) автомобилей, внутреннего пространства капитальных строений, помещений, иных мест, моделирование предметов оформления интерьера, текстильных изделий, мебели, одежды и обуви, предметов личного пользования и бытовых изделий 55−97 50−87 30−57 Ремонт часов, обуви; ремонт и восстановление,

включая перетяжку,

домашней мебели из

материалов заказчика; сборка мебели; настройка музыкальных инструментов 25−86 20−86 15−79 Распиловка и колка дров, погрузка и разгрузка грузов 5−39 4,5−27 4−18 Производство

одежды (в том числе головных уборов) и обуви

из материалов заказчика 25−113 19−113 17−80 Штукатурные,

малярные,

стекольные работы, работы по устройству

покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями,

кладка (ремонт) печей и

каминов 52−145 42−145 23−120 Разработка веб-сайтов,

установка (настройка)

компьютеров и

программного

обеспечения,

восстановление

компьютеров после сбоя,

ремонт,

техобслуживание

компьютеров и

периферийного

оборудования,

обучение работе на

персональном

компьютере 55−97 50−87 30−57 Парикмахерские и

косметические услуги,

услуги по маникюру и

педикюру 38−116 32−60 21−47

В МНС ранее поясняли, что физлицам, которые решат заниматься деятельностью, под которую не нужно открывать ИП, нужно написать заявление в местную налоговую инспекцию. После уплаты единого налога он сможет начать работу.