Обзор Samsung Galaxy Note 8: самый дорогой и продвинутый смартфон корейской компании

Мощный, безрамочный, дорогой и со стилусом. Это четыре главных характеристики смартфона, который побывал у нас на тестировании. Встречайте — Samsung Galaxy Note 8.





Первых представителей линейки Galaxy Note (до 5-й модели в 2015 году, если быть точнее) покупали, в основном, не из-за наличия стилуса, хотя это, казалось бы, было их главной «фишкой». Просто они были чуть мощнее, а главное — больше «основных» флагманов линейки.

К 4,3-дюймовому Galaxy SII прилагался 5,3-дюймовый Galaxy Note первого поколения (наделавший много шума своими огромными габаритами), к 4,7-дюймовому Galaxy S3 — 5,5-дюймовый Note 2, а к 5-дюймовому Galaxy S4 — 5,7-дюймовый Note 3.

Позже, с выходом 5,7-дюймового Galaxy S6 edge+, ситуация изменилась (такой же размер был у Note 5). А в этом году 6,3-дюймовому Galaxy Note 8 нужно противостоять 6,2-дюймовому Galaxy S8+. При том, что в официальной белорусской рознице «стилусный» флагман стоит дороже на целых 400 рублей — 2399 против 1999.





Дизайн и удобство использования

Samsung Galaxy Note 8 продолжает безрамочную дизайнерскую концепцию, предложенную в Galaxy S8 и S8+ (кстати, прочитайте их обзор ). Тем не менее, изменения заметны — гаджет стал чуть более прямоугольным, «мужским», в отличие от более скругленных предшественников.

Интересно, что в Galaxy Note 8 дисплей занимает чуть меньшую поверхность лицевой панели — 83,2% против 84% у Galaxy S8+. Впрочем, этот показатель всё равно выше, чем у iPhone X, с которым самсунговским ноутам придется конкурировать — 82,9%.

На фото ниже — Samsung Galaxy Note 8 в сравнении с 5,8-дюймовым Galaxy S8.





Как и в линейке Galaxy S, боковые грани Note 8 слегка закруглены, однако это сделано не ради функциональности (хотя опция «панель Edge» с ярлыками часто используемых приложений и контактов здесь традиционно есть), а для красоты и визуального подчеркивания узких рамок по краям.





Удивительно, но держать в руке 6,3-дюймовый гаджет вполне удобно, хотя дотянуться до противоположного края дисплея одной рукой не получится. Впрочем, две руки сейчас приходится задействовать с практически любым топовым смартфоном.

Шаблонную фразу «к сборке никаких нареканий нет» приходится повторять еще раз. Гаджет — настоящий монолит из стекла и металла, особенно это ощущается в черной версии, побывавшей у нас на тестировании.





Кстати, это первый смартфон из линейки Note, полностью защищенный от проникновения пыли и влаги (IP68 — гаджет выдерживает погружение на глубину более 1 м длительностью более 30 мин). Это же касается и стилуса — его можно смело доставать и писать им под водой (хотя не уверен, что вы когда-либо этим воспользуетесь).

Samsung продолжает игнорировать «беспроводные порывы» Apple, и поэтому Note 8 оснащен 3,5 мм аудиоразъемом, а в комплекте с ним идут проводные наушники, разработанные совместно с AKG. Это лайк!

А вот что «не лайк» по сравнению с Galaxy S8+, так это увеличение габаритов и веса. Сравните сами: У 6,2-дюймового Galaxy S8+ они равны 159,5×73,4×8,1 мм и 173 грамма, а у 6,3-дюймового Galaxy Note 8 — 162,5×74,8×8,6 и 195 граммов. При этом объем аккумулятора уменьшился с 3500 до 3300 мАч.



Рядом с новыми смарт-часами Gear Sport

Очевидно, что не последнюю роль в этом сыграло наличие стилуса, а также нежелание повторения прошлогодней истории со взрывами батарей.

Еще один лайк — это то, что смартфон двухсимочный. Если Apple по-прежнему вынуждает пользователей купить второй смартфон, если нужна вторая симка, то Samsung позволяет выбрать между картой памяти (до 256 ГБ, если базовых 64 ГБ маловато) и второй SIM-картой.

Лично для меня это удобно в зарубежных поездках — в качестве основной становится местная интернет-симка, а белорусская карта используется для входящих звонков и SMS-уведомлений банка.

Дисплей

Здесь Samsung короли, что уже говорить. Даже непримиримый враг — Apple — признала это, заказав 5,8-дюймовые OLED-матрицы для iPhone X у Samsung Display.

Отбросив субъективные положительные впечатления, тут нужно вспомнить, что компания DisplayMate, эксперты в калибровке и оптимизации дисплеев, не так давно тщательно протестировала дисплей Samsung Galaxy Note 8 и поставила ему самую высокую за все время оценку — A+.





Среди прочего эксперты выделили очень высокую яркость экрана — 1200 нит, что примерно на 20% выше, чем у Samsung Galaxy S8, кроме того, самые высокие оценки получили контрастность и цветопередача.

Дисплей действительно очень яркий и контрастный, отлично читается под солнцем и под любым углом. Традиционно в меню настроек можно отказаться от «кислотных» цветов в пользу более спокойных.

Олеофобное покрытие здесь тоже на высоте, палец и стилус скользят без проблем. Еще бы отпечатки пальцев были не так заметны…

Интересно, что, как и в случае с Galaxy S8, по умолчанию в Note 8 выставлено разрешение 2210×1080 пикселей (FullHD+), которое затем можно сменить на максимальное — 2960×1440. Впрочем, ни в первом, ни во втором случае пиксели в глаза не бросаются — всё очень четко. Третье разрешение используется для экономии энергии — 1480×720 пикселей, но пользоваться им в обычном режиме мы не рекомендуем.

Мощность, звук и время автономной работы

В Samsung Galaxy Note 8 используется тот же процессор, что и в Galaxy S8/S8+, но объем оперативной памяти вырос с 4 до 6 ГБ. Мощности восьмиядерного чипа Exynos 8895 достаточно для выполнения абсолютно любых задач, в том числе, для самых продвинутых игр, вроде Dead Trigger 2.





Белорусская WOT Blitz идет на максимальной мощности с 60 fps, а AnTuTu подтверждает высокие показатели процессора — впереди только последние iPhone.





Кстати, этот чип выполнен по энергоэффективному 10-нанометровому процессу. Помимо того, что он очень экономичен, процессор практически не нагревается даже в самых энергоемких приложениях — 3D-играх (проверено на получасе игры в «танки»).





Что касается времени автономной работы, то ждать сюрпризов тут не стоит.

Относительно небольшая батарея на 3300 мАч при серьезной нагрузке (три мессенджера, две почты, соцсети, около часа интернета, получаса игр и такого же количества звонков) выдерживает около суток — примерно, как Galaxy S8+. И это при экономичном процессоре и непрожорливом Super AMOLED дисплее.

Впрочем, если отключить опцию AlwaysON-дисплей, меньше баловаться играми и воспользоваться энергосберегающими режимом, время автономной работы вырастает до двух дней. Не стоит забывать и о поддержке быстрой зарядки — смартфон полностью заряжается примерно за полчаса (при использовании «родного» адаптера).





Субъективно по сравнению с Galaxy S8 выросла мощность виброзвонка — гаджет вибрирует так, что вы вряд ли пропустите звонок. Звук тоже довольно громкий и чистый. К сожалению, динамик тут по-прежнему один, однако вряд ли вы будете смотреть кино в поезде или самолете через него — для таких случаев предусмотрены неплохие комплектные наушники AKG.

Впервые три камеры

Последние несколько лет линейка Galaxy Note была своеобразным «испытательным полигоном» для основных флагманов серии Galaxy S.

Смотрите сами: впервые металлический корпус получил Note 4, а через полгода он появился в Galaxy S6, в неудачном Note 7 впервые использовался сканер радужки глаза, который мы позже увидели в Galaxy S8, в Note 8 появилась двойная 12-мегапиксельная основная камера. И я готов биться об заклад, что сдвоенный фотомодуль появится в Galaxy S9, уже пройдя к тому времени обкатку в «боевых условиях».





По большому счету фотовозможности новинки отличаются от Galaxy S8 именно наличием второго телефото-модуля с максимальной диафрагмой f/2.4, приближающего картинку в два раза (в сравнении с обычным). Основной остался тот же — 12 Мп с апертурой f/1.7.

Смотрите примеры снимков на основную камеру в авторежиме:

























Обе камеры получили оптическую стабилизацию, но интересно, что второй, отвечающий за двукратный оптический зум, не поддается настройке в ручном режиме. Т.е. его можно использовать только в авторежиме для приближения картинки. Как в фото, так и видео. Кстати, при съемке видео переключение между камерами происходит практически мгновенно.

Двойной оптический зум — очень приятная опция, если вам нужно снять что-то поближе. В любых условиях съемки кадры получаются чуть лучше, чем на основную камеру с обычным цифровым зумом. Для сравнения ниже несколько кадров, снятых на вторую камеру Note 8 (идут первыми в паре) и основную Galaxy S8 с двукратным цифровым зумом.

































Еще один бонус двойной камеры — съемка с динамической фокусировкой, или, проще говоря, портретный режим с размытием фона. Причем у вас есть возможность выбрать степень размытия как до кадра, так и после него.

Вот как выглядят две степени размытости — средняя и максимальная:









И еще один портрет. Обратите внимание, как алгоритм хорошо (пусть и неидеально) выделяет основной объект съемки:





Фронтальная камера в Galaxy Note 8 — такая же, как в Galaxy S8 — 8 Мп с диафрагмой f/1.7 — хорошие селфи у вас получатся даже при не самом лучшем освещении. Вот примеры:









Полезный стилус S-Pen

Я всегда считал, что стилус в линейке Galaxy Note — это приятное дополнение к большому экрану, а не нечто суперполезное. Однако Samsung, собственная дочка и знакомые, использующие предыдущие модели стилусной серии, смогли меня переубедить.





В Galaxy Note 8 стилус распознает 4096 уровней нажатия (полностью имитируя физическое прикосновение) и позволяет делать следующее:

— Заметки. Даже при заблокированном экране вы можете достать стилус и сделать быструю заметку (например, записать номер телефона собеседника). В разблокированном состоянии функциональность возрастает — тут вы можете добавлять в заметки фотографии, скриншоты с пометками и даже голосовые записи.





— Скриншоты. Стилус позволяет быстро сделать скриншот, выделить на нем что-нибудь и быстро послать адресату.





— Перевод. В этом режиме нужно навести стилус на любое слово и появится перевод (можно выбрать почти любое направление). Для работы этой опции необходимо интернет-соединение.

— Живое сообщение. Вы рисуете картинку или текст, затем сохраняете это в GIF-формате и отправляете через любой мессенджер.





Раскраска. Эта опция смогла увлечь как мою 10-летнюю дочь, так и взрослых людей. Пользователям Galaxy Note Samsung предлагает небольшую соцсеть, в которой они могут выбрать одну из огромного множества «разукрашек» и оформить ее на свой вкус. В то же время вы видите, как с этим заданием справились другие и оцениваете их. Отличная убивалка времени для детей и релакс для взрослых.

Смотрите, какую красоту можно сделать за 20 минут:





А вот, что мне рассказали реальные пользователи предыдущих смартфонов линейки:

Ольга, редактор: Использование стилуса — 80% от общего пользования смартом. Делать быстрые заметки и зарисовки, скриншоты, выделение зоны экрана (это вообще мегаудобно) которую можно выслать на е-mail, в мессенджер, или просто запостить — этим пользуюсь постоянно.

Можно делать записи и пометки прямо на фото. Уже многократно таким образом редактировала сверстанные полосы. Набирать статью в Word прямо на смарте пальцем было бы неудобно, а стилусом — без проблем. Не раз пользовалась этим в аэропорту и поездах (если надо и срочно — отличный выход.) Интернет серфинг — на 90% со стилусом, а интернетом пользуюсь постоянно.





Александр, энергетик: Уровень использования стилуса — 50−70% пользования смартом. Во-первых, стилус в течение дня достается раз 10−15, чтобы сделать быстрый скрин выделенной зоны экрана и отправить его коллегам, друзьям, запостить в социальных сетях. Это ускоряет общение на 500%.

Быстрая заметка — вторая по частоте использования. Любое совещание, событие, всё быстро рукописно ложится на заметку. Сюда включить можно фото с места событий, аудиозапись с диктофона, всё что угодно.

К тому же в жару или холод стилус заменяет или задубевший или потный палец. Скроллинг при этом идет без касания.





В итоге

Samsung Galaxy Note 8 — это ультимативный смартфон без каких-либо компромиссов. Здесь вы получаете максимальную в Android-мире начинку, одну из лучших камер с двойным зумом и портретным режимом, стильный безрамочный дизайн, прекрасную сборку, а в дополнение еще и продвинутый стилус, помогающий в работе и развлечениях.

Из недостатков отметим лишь не самое высокое время автономной работы, а также довольно маркий корпус, собирающий отпечатки пальцев.





За топовый бренд и начинку придется немало заплатить — в Беларуси смартфон оценили в 2399 рублей. Если для вас важны возможности стилуса и двойной камеры, которые мы описали выше, то стоит остановиться на Galaxy Note 8. В противном случае любителям корейского бренда стоит подумать о Galaxy S8/S8+.