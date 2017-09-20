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Реконструкция длиною в пять лет. Что сегодня происходит на объекте "Стадион "Динамо"

21.09.2017 07:30 — Разное | Tut.by  
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Столичному стадиону «Динамо» 83 года. С 2012 года он переживает четвертую за эти годы реконструкцию. Сроки открытия видоизмененной арены регулярно смещаются. Недавно, министр спорта и туризма пообещал открыть объект в середине 2018-го года, а президент потребовал ввести его в эксплуатацию, как и планировалось, до конца 2017 года. Наблюдать за реконструкцией минчане могут только из-за забора, а TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы рассмотреть, что происходит на знаковом стадионе страны.

 

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Наблюдать за реконструкцией минчане могут только из-за забора, а TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы рассмотреть, что происходит на знаковом стадионе страны.

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