Столичному стадиону «Динамо» 83 года. С 2012 года он переживает четвертую за эти годы реконструкцию. Сроки открытия видоизмененной арены регулярно смещаются. Недавно, министр спорта и туризма пообещал открыть объект в середине 2018-го года , а президент потребовал ввести его в эксплуатацию, как и планировалось, до конца 2017 года. Наблюдать за реконструкцией минчане могут только из-за забора, а TUT.BY поднял камеру в небо, чтобы рассмотреть, что происходит на знаковом стадионе страны.

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