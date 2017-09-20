В автошколе Учебного центра ДОСААФ появился первый в Беларуси тренажер, предназначенный для начальной подготовки водителей легковых автомобилей. Владельцы этой чудо-техники рассказали AUTO.TUT.BY, чем симулятор поможет в обучении курсантов, а мы не удержались и «поколесили» по виртуальному городу и прокачали свои водительские навыки.

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Автотренажер Forward 322А ДОСААФ купил весной за немаленькую сумму — 13 тысяч белорусских рублей, в эквиваленте около 7 тысяч долларов. За эти деньги можно запросто приобрести «живой» двухлетний «бюджетник» и отрабатывать на нем навыки практического вождения прямо на дорогах. Но в ДОСААФ были свои планы: «Мы хотели, чтобы курсанты знакомились с устройством автомобиля на симуляторе, отрабатывали базовые навыки, а затем подготовленными садились в реальный автомобиль».



Начальник отдела подготовки водителей автомобилей Александр Серюков

— Приехала из Новосибирска коробка. Мы разобрали ее содержимое и сами собрали автотренажер в классе: для человека, который умеет держать в руках отвертку, ничего сложного не было, — рассказал AUTO.TUT.BY начальник отдела подготовки водителей автомобилей Александр Серюков. — Первыми за рулем тренажера сидели инструкторы автошколы, опробовали, обкатали, а потом уже стали пускать наших учащихся.

«Можно выбрать даже стиль вождения других водителей и количество пешеходов на дороге»

Раньше в автошколе тоже использовался симулятор, но был он попроще — с одним монитором и другим программным обеспечением.

— У этого — три монитора! Благодаря этому создается подобие панорамы. Есть рычажок, на который нажимаешь и изображение на мониторах смещается в сторону — как будто человек голову повернул. И звук тоже есть — слышно, как работает двигатель, шум города за окном.





Симулятор Forward 322А построен на базе ВАЗ-2107, в нем полная имитация водительского места, приборной панели, коробки переключения передач и ручника. Пассажирского места нет, вместо него стоит обычный стул, на который садится инструктор во время обучения. Со стороны инструктора расположена клавиатура и системный блок.





— Перед занятием я задаю параметры для отработки навыков вождения на тренажере у учащегося: где мы будем ездить — на автодроме, в городе или за его пределами. Можно выбрать погодные условия, время суток, интенсивность движения машин рядом с курсантом и даже количество пешеходов на дороге! Мало того, даже стиль вождения других автомобилистов можно выбрать. Для тех, кто только знакомится с автомобилем, есть обучающее видео, которое расскажет, как отрегулировать сиденье, зеркала, заводить машину, крутить руль, пользоваться указателями поворотов, начинать движение и многое другое.





Во время тренировки на центральный экран монитора выводятся изображения с боковых и заднего зеркал, а также информация для инструктора о том, какую передачу включил учащийся и какие педали в данный момент нажимает. Если учащийся что-то делает неправильно, то справа отображается окно с подсказкой.

Ложка дегтя

Однако есть и небольшие минусы в новом тренажере: программное обеспечение симулятора адаптировано под ПДД России, и небольшие расхождения с белорусскими ПДД в них есть. С этой проблемой ДОСААФ обратился к производителю, компания согласилась бесплатно «подогнать» программу под белорусские правила, но на уже установленном автотренажере этого делать не будут.





— Конечно, тренажер, каким бы классным он ни был, не заменит реальный автомобиль. Все же это теоретическое обучение; чтобы научиться ездить в реальных условиях, надо пересесть на настоящий автомобиль. Тренажера достаточно для получения общего представления об авто, борьбы со страхом перед вождением.

Сегодня, согласно действующей в Беларуси единой программе подготовки водителей категории В, на практическое вождение учащимся отводится 50 часов. В порядке эксперимента Минтранс разрешил заменить два часа практического вождения на тренировку на симуляторе.

— В течение года мы будем проводить эксперимент: смотреть, как при использовании автотренажера учащиеся усваивают практический материал, как будут сдавать экзамен по вождению. После мы проанализируем полученные результаты, от которых зависит, будем ли мы покупать еще аналогичные симуляторы, — прокомментировали в Центральном совете ДОСААФ.





AUTO.TUT.BY тоже решил провести эксперимент и по очереди посадил за руль автотренажера троих водителей, имеющих права и опыт вождения: какие впечатления получат автомобилисты от тренировки на симуляторе?

Вся водительская тройка сошлась в едином мнении: «Не хватает полного погружения в реальность».

— Я не в восторге, от техники стоимостью 7 тысяч долларов ждала лучшего. Занятие больше похоже на компьютерную игру, чем на вождение автомобиля. Когда едешь на реальном авто, то кроме зрительного и слухового восприятия чувствуешь тактильно всем телом, как ведет себя машина. На тренажере этого нет — сидишь, как вкопанный. Тренажер нужен не более чем на один час: чтобы познакомиться с приборами, рулем, КПП, регулировкой. Вождение настоящего авто принесет больше пользы новичку, — неожиданно пришла к выводу автомобилистка со стажем Юлия.



Опытные водители ездили в симуляторе на красной легковушке: врезались в столбы, другие авто и нарисованных людей. В конце «заезда» авто было здорово помятым, даже виртуальный пешеход подошел поругать водителя

— По торможению, разгону похоже на вождение настоящего автомобиля. Но вот руль тут работает с задержкой: ты его крутанул, а машина поворачивает спустя секунду, — рассказал о своем впечатлении от автотренажера Всеволод. — А еще на симуляторе не чувствуешь габаритов автомобиля.

— Действительно, руль тут тормознутый, — согласился с Всеволодом третий водитель — Вадим. — Из-за этого в полосу нормально попасть нельзя. Производителю надо поработать над этой ошибкой. Считаю, что тренажер этот можно использовать для новичков лишь для того, чтобы отработать механические навыки: переключать передачи, научиться крутить руль, включать указатели поворотов и прочее. А ездить надо учиться на нормальном авто.