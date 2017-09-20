Стинг, я люблю тебя: признайся в любви к артисту и получи билеты на его концерт в Минске





Вот посмотришь в эти серо-голубые глаза и сразу напеваешь: «Бат зэт вот зэ шэээйп оф май хаааарт!». Правда?

А если ваши познания в творчестве Стинга гораздо глубже, конкурс это точно для вас.

Хотим порадовать вас и организовать для вас музыкальную встречу с любимым артистом — ну, не тет-а-тет, конечно, но поход на концерт такого масштаба — это тоже круто, согласитесь.

Что нужно сделать?

Нужно придумать оригинальное фотопризнание в любви для Стинга. Что это может быть, зависит только от вашей фантазии. Подборка дисков и газетных вырезок о нём за последние сто лет — самый банальный, но тоже ходовой вариант.

В комментарии к снимку напишите, что для вас значит музыка Стинга и почему именно вам должен достаться бесплатный билетик.

В смысле «билетик» — вы что, один билет разыгрываете?

Нет, не один. А целых четыре. То есть, победителей будет двое — и каждый получит парный пригласительный билет. Определит лучших, как всегда, онлайн-голосование.

Когда дедлайн?

Прислать свои фотографии вы можете с 21 по 28 октября на почту lina@tutby.com . В течение трёх дней мы будем голосовать, а 2 октября — в день рождения Стинга — опубликуем имена победителей.

О концерте:





Стинг споет в нашей столице 8 октября в «Минск-Арене» и представит новую рок-программу. Те, кто привык воспринимать артиста как лирика, будут поражены: 57th & 9th — именно так называется программа — уже собрала самые большие площадки Северной и Южной Америки, Мексики и Европы. «Это шоу заслуживает знака почета» — пишет The Telegraph (Великобритания). А издание Alto Voltaje (Пуэрто-Рико) утверждает: «Стинг не просто исполнитель, который приезжает, чтобы устроить шоу. Он — артист, который приезжает, чтобы создавать искусство на сцене». В «Минск-Арене» соберется исключительный состав музыкантов: гитарист Доминик Миллер, Джош Фриз (ударные), Руфус Миллер (гитара), аккордеонист Перси Кардон. Специальный гость — Джо Самнер.

И всё это вы можете увидеть своими глазами! Любите хорошую музыку и рассказывайте нам об этом, билеты уже ждут вас!