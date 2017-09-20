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TUT.BY проводит конкурс «Дачная переделка» , в котором мы увидим, как белорусы обустраивают свои загородные дома. После выхода всех полученных рассказов мы запустим голосование пользователей TUT.BY. Победитель получит приз — сертификаты на 600 BYN, на которые сможет выбрать полезные товары в магазинах партнера.

Рассказ Светланы Ивановны из Минска:

— Мне 61 год, люблю родительский дом и свою деревню, поэтому решила написать и поучаствовать в конкурсе.

Я родилась в деревне Орсичи Бобруйского района. Живу уже в Минске, но заканчиваю ремонт дома в родном месте. Все выходные провожу в деревне. Ей 457 лет. Название моей деревни на белорусском языке — Ворсiчы. Это от белорусского слова «ворсацца», что обозначает ходить в одну сторону, а потом обратно.





В старые времена люди через нашу деревню ходили в Бобруйск, и оставались у нас на ночлег («ворсалiсь») от этого и пошло название деревни.





Моему дому больше 110 лет. Мастера, которые обследовали дом, сказали, что еще столько простоит. Площадь дома была 70 «квадратов». Его построил мой прадедушка Сергей, отец моей бабушки, потом в этом доме жили мои родители, а я родилась и жила в этом доме до 17 лет.



Так дом выглядит сейчас

Так случилось, что после смерти родителей я 20 лет не ездила в деревню, в доме жили чужие люди. Если сказать, что дом и участок были очень запущены, значит ничего не сказать. Мы с сыном сутки жгли в печке мусор, когда убирали в доме. Печка раскалилась очень сильно, боялись, чтобы не сгорел дом. Обои в доме висели клочьями. Участок был заросший кустами, забора практически не было. Когда пилили старую грушу возле забора, рухнули ворота с калиткой. Сараи прогнили и не подлежали восстановлению, поэтому все снесли.



В процессе ремонта

Дом и участок решила привести в порядок 5 лет назад, в 2012 году. Дома у нас в деревне раньше штукатурили глиной. Всю глину я сама отбила, том числе и с печек. Их две: одна большая русская печка на 4 «квадрата», вторая — грубка с лежанкой.





Потом сама отштукатурила все стены в доме и печки, шпатлевала стены, оклеила обоями, покрасила потолки. В доме уже можно было жить. Привела в порядок часть огорода, посадила грядки, посадила новые деревья. На это у меня ушло 3 года, так как я все делала сама. Детям моя затея сразу не понравилась, и они считали, что я занимаюсь ерундой.





Потом начался второй этап ремонта.





Я решила построить новую веранду, так как старая была из досок и разваливалась. Началась все с этого, а потом потихоньку разобрали русскую печь и сделали небольшую печечку. Кирпичей хватило и на новую, и на перегородки. Грубку починили и обложили плиткой. Дети в этом уже помогали — финансово, а работали два мастера. Сама я только красила и обои клеила. Последний ремонт идет уже два года, еще не окончен. Дизайном дома занимаюсь сама.





Очень жалею, что не догадалась сделать фото дома до ремонта.









На фото — дом в этом году, но по сути ему уже 110 лет.

Комментирует Марта Анцане, заместитель директора по маркетингу международной торговой сети JYSK: — «Родина» — для некоторых людей просто слова. Но не для Светланы. Трепетная история о 110-летнем доме, построенным ее прадедом, в котором она родилась и провела все свое детство — интригует с самого начала. Светлана рассказывает о доме не просто как о деревянной постройке, а о Доме — живом создании, который способен испытывать эмоции и чувствует своих хозяев, о Доме, который видел всю историю ее семьи и продолжает быть ее частью. Светлана с болью говорит о времени, когда ее связь с Домом была прервана на какое-то время, и в нем жили чужие люди, которые о нем совершенно не заботились. Вернувшись на родину, Светлана застала Дом в ужасном состоянии: заброшенный участок, разрушенный забор, обрушившиеся ворота, дикие кустарники, сгнившие сараи. Внутри — такой же беспорядок. Дому нужен был новый хозяин. Вернее, новый старый хозяин, тот, кто любит его всем сердцем и способен вдохнуть в него вторую жизнь. И что мы видим: для штукатурки и печей глину Светлана отбивала сама, вручную; без посторонней помощи героиня облагородила стены и поклеила их обоями, покрасила потолки. Да, на это ушло 3 года. Да, было сложно, ведь Светлана все делала сама. Да, без помощи семьи и детей, так как те считали ее занятие ненужным. Да, у нее все получилось, и Дом зажил новой жизнью. Но хотелось сделать Дом еще более уютным, семейным, душевным. И героиня снова одна, без единомышленников, взялась за дело, решив построить новую веранду. Конечно, в какой-то момент к переделке подключились дети и помогли Светлане и финансово, и физически. Но все равно хозяйка Дома — Светлана, и только она решает, каким он будет по итогу. Я верю, что связь Светланы с Домом — это нечто чистое и сакральное. Светлана счастлива здесь, а Дом счастлив вновь обрести искренне любящую хозяйку. Нам часто не хватает душевности в обыденных вещах. А ведь именно из них состоит вся наша жизнь. Хочу обратиться к читателям TUT.BY с пожеланием — любите друг друга и ваши Дома!"

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